Свыше 850 проституток выявили полицейские в Алматы

Алматы. 21 января. Kazakhstan Today - В Алматы за назойливое приставание к гражданам к ответственности привлечены 677 женщин, занимающихся проституцией, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Алматы.

Всего же в ходе рейдов в органы внутренних дел были доставлены 858 представительниц этой профессии, передает Kazakhstan Today.

"Назойливое приставание в общественных местах регламентируется статьей 449 КоАП РК. Из практики, эта норма зачастую применяется к женщинам, оказывающим интимные услуги, а также к гражданам, предлагающим внаем жилище. С целью выявления аналогичных фактов проводятся рейдовые мероприятия. Так, за минувшие сутки в УВД Турксибского района доставлены 160 человек, 91 из них - девушки легкого поведения. Также силами участковых инспекторов полиции был осуществлен обход 55-го дома по проспекту Сейфуллина и 4-го дома по улице Усачева, в ходе чего выявлены квартиры, сдающиеся внаем по часовой сетке лицам, занимающимся сводничеством и вовлечением в проституцию. Причем, ранее арендаторы этих жилищных помещений уже привлекались к административной ответственности по статье 450 КоАП РК", - уточнил заместитель начальника управления административной полиции ДВД города Алматы полковник полиции Жандос Мураталимев.

Кроме того, по данным ДВД, за минувшие дежурные сутки за предоставление помещений заведомо для занятия проституцией к ответственности также привлечены владельцы гостиниц "Натали", "Нур", "Али", а также гостиницы без названия на улице Дулатова, 17 и владельцев четырех частных квартир.

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