Свыше двух тонн контрафактной пиротехники изъяли в Алматы

Алматы. 28 декабря. Kazakhstan Today - Департамент по ЧС Алматы изъял более двух тонн контрафактной пиротехники, передает Kazakhstan Today.





С 20 декабря сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы совместно с сотрудниками департамента полиции Алматы, представителями партии "Нур Отан", прокуратуры, районных акиматов провели 41 рейд по местам продажи нелегальных пиротехнических изделий с целью выявления некачественной пиротехники и упорядочения оборота пиротехнической продукции на территории города. На сегодняшний день сотрудниками департамента полиции изъято порядка 2360 килограммов контрафактной пиротехники.





Запрещается: устраивать фейерверки или салюты ближе 20 метров от жилых помещений и крон деревьев; применять детям без присмотра взрослых; держать фитиль во время поджигания около лица; наклоняться над изделием во время его использования; направлять ракеты и фейерверки на людей; применять пиротехнику при сильном ветре", - напомнили в ДЧС.













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