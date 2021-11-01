Фото: МО РК

НУР-СУЛТАН. 31 ОКТЯБРЯ - Сегодня связисты Вооруженных сил Казахстана отмечают профессиональный праздник, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В этот день в 1994 году Директивой министра обороны было образовано управление связи Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана, напомнили в Министерстве обороны страны.

В послании народу Казахстана президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что в современном мире одним из главных факторов конкурентоспособности является глубинная цифровизация.

Вооруженные конфликты требуют сегодня эффективного управления войсками, необходимость применения современных средств и комплексов вооружения, военной и специальной техники. Для решения задач по предназначению войска связи оснащены современными средствами коммуникации. На вооружении состоят цифровые мобильные радиостанции, радиорелейные тропосферные станции, универсальные мобильные комплексы связи и командно-штабные машины.

Военная связь в своем развитии прошла непростой путь. У истоков создания и становления системы военной связи в казахстанской армии стоял генерал-майор Мубарек Орынбеков. Под его руководством опытные офицеры решили ряд важнейших задач по разработке необходимой нормативно-правовой базы, подготовке кадров и модернизации средств связи.

В процессе дальнейшего развития войск ключевая роль принадлежит департаменту связи Генерального штаба Вооруженных сил.

Связь - важнейшая часть системы управления войсками. От ее состояния зависит эффективность применения войск, боевых средств и оружия. В любой обстановке и местности военные связисты способны выполнить поставленные задачи на высоком профессиональном уровне, оперативно, качественно и в установленный срок.

В Казахстане сформирована собственная система подготовки специалистов связи. Офицеров инженерных специальностей готовят в Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи в городе Алматы.

Специалистов в области автоматизации и информационных технологий, технического обслуживания вооружения и военной техники - в Военном колледже имени Героя Советского Союза, Халык Каhарманы, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. Азы специальности военнослужащие срочной службы осваивают в учебном центре войск связи.