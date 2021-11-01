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Связисты Вооруженных сил Казахстана отмечают профессиональный праздник

31.10.2021, 14:22 124768
Связисты Вооруженных сил Казахстана отмечают профессиональный праздник
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 31 ОКТЯБРЯ - Сегодня связисты Вооруженных сил Казахстана отмечают профессиональный праздник, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В этот день в 1994 году Директивой министра обороны было образовано управление связи Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана, напомнили в Министерстве обороны страны.
 
В послании народу Казахстана президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что в современном мире одним из главных факторов конкурентоспособности является глубинная цифровизация.
 
Вооруженные конфликты требуют сегодня эффективного управления войсками, необходимость применения современных средств и комплексов вооружения, военной и специальной техники. Для решения задач по предназначению войска связи оснащены современными средствами коммуникации. На вооружении состоят цифровые мобильные радиостанции, радиорелейные тропосферные станции, универсальные мобильные комплексы связи и командно-штабные машины.
 
Военная связь в своем развитии прошла непростой путь. У истоков создания и становления системы военной связи в казахстанской армии стоял генерал-майор Мубарек Орынбеков. Под его руководством опытные офицеры решили ряд важнейших задач по разработке необходимой нормативно-правовой базы, подготовке кадров и модернизации средств связи.
 
В процессе дальнейшего развития войск ключевая роль принадлежит департаменту связи Генерального штаба Вооруженных сил.
 
Связь - важнейшая часть системы управления войсками. От ее состояния зависит эффективность применения войск, боевых средств и оружия. В любой обстановке и местности военные связисты способны выполнить поставленные задачи на высоком профессиональном уровне, оперативно, качественно и в установленный срок.
 
В Казахстане сформирована собственная система подготовки специалистов связи. Офицеров инженерных специальностей готовят в Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи в городе Алматы.
 
Специалистов в области автоматизации и информационных технологий, технического обслуживания вооружения и военной техники - в Военном колледже имени Героя Советского Союза, Халык Каhарманы, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. Азы специальности военнослужащие срочной службы осваивают в учебном центре войск связи.
 

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новости по теме

В ЦОНах возникли очереди из-за сбоя в работе системы

01.11.2021, 14:51 919
В ЦОНах возникли очереди из-за сбоя в работе системы
Фото: Хабар 24
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - В казахстанских ЦОНах возникли сбои в работе системы. Пользователи жалуются на многочасовое ожидание, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи со сбоями в работе системы по выдаче талонов в центрах обслуживания населения Казахстана наблюдаются проблемы с приемом граждан по электронной очереди. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - сообщает портал электронного правительства. 

 
На данный момент проводятся работы по устранению сбоя. О восстановлении системы будет сообщено дополнительно. 
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ноябре

01.11.2021, 14:04 7642
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - РГП "Казгидромет" представило консультативный прогноз погоды по Казахстану на ноябрь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В начале первой декады на севере, востоке и в центре Казахстана, с 3 ноября в южных регионах страны, в конце декады - в северо-западной половине республики с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки в виде дождя и снега, с туманами, гололедными явлениями, усилением ветра (в северной половине с низовой метелью)", - сообщили в РГП "Казгидромет".

 
Как пояснили синоптики, 3-4 ноября большая часть республики будет под влиянием обширного холодного антициклона, смещающегося с районов Карского моря, прогнозируется морозная по-настоящему зимняя погода (за исключением западных регионов) с понижением температуры воздуха.
 
На западе Казахстана ночью от 0+8 до -5+2 градусов, днем от +10+18 до 0+10 градусов.
 
В северо-западной половине, в центре и на востоке страны ночью от -5+5 до -5-15 градусов, на крайнем востоке до -20, днем от +2+8 до -3-10 градусов.
 
На юге и юго-востоке Казахстана ночью от -3+5 до -1-13 градусов, днем от +10+16 до -5+3 градусов.
 
С середины периода ожидается постепенное повышение температурного фона.
 

В первой половине второй декады погоду на большей части Казахстана будет определять северо-западный циклон, в связи с чем ожидается неустойчивый характер погоды: вновь пройдут осадки (преимущественно в виде снега), с порывистым ветром, метелью. Затем с проникновением холодных воздушных масс с районов ЕТР предполагается понижение температурного фона в конце второй, в начале и в конце третьей декады", - пояснили в РГП "Казгидромет".

 
На севере, северо-западе, востоке и в центре республики в самые холодные дни столбики термометров возможно опустятся в ночные часы до -17-25, днем до -8-13 градусов, а на западе, юге и юго-востоке страны - ночью до -5-17, днем до -2-7 градусов. 
 
При ослаблении морозов в северной половине страны в дневные часы температура воздуха будет в пределах слабоположительных значений, в южной половине воздух прогреется до +3+12 градусов.
 
 

В Алматы ликвидировали 15 притонов для занятия проституцией

01.11.2021, 13:22 22708
АЛМАТЫ. 1 НОЯБРЯ - В Алматы 15 притонов для занятия проституцией ликвидировали полицейские с начала года. Меры административного воздействия приняты в отношении 484 женщин, оказывающих интимные услуги, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации портала Polisia.kz, в ходе проведения рейдовых мероприятий, направленных на выявление и пресечение противоправной деятельности лиц, оказывающих интимные услуги за денежное вознаграждение, в минувшие выходные полицейскими выявлен притон. Дислоцировался он в одной из квартир по улице Тынышбаева.
 

Всего с начала года выявлено 15 таких помещений, владельцы которых за предоставление помещения заведомо для занятия проституцией привлечены к ответственности. Кроме того, меры административного воздействия приняты в отношении 484 женщин, оказывающих интимные услуги. В свое оправдание большинство из них твердит, что тяжелое материальное положение заставило их заниматься проституцией. На деле же зачастую данным промыслом занимаются лица, злоупотребляющие алкоголем и ведущие антиобщественный образ жизни", - пояснил начальник Управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев. 

 
По словам спикера, точечные рейды полицейскими проводятся ежедневно. Среди правонарушителей часто встречаются иностранные граждане, нарушившие миграционное законодательство Республики Казахстан. Решением суда они подлежат выдворению за пределы страны.
 
 

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