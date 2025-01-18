Свыше 413 тысяч казахстанцев получили АСП в 2024 году

В прошлом году в мегаполисе зарегистрировано более 6 тысяч ДТП, в результате 105 человек погибли и еще свыше 7 тысяч травмированы

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Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - На регистрацию дорожных аварий в Алматы влияет плотный автомобильный трафик. По - На регистрацию дорожных аварий в Алматы влияет плотный автомобильный трафик. По данным полиции города, ежедневно на дорогах мегаполиса курсирует более 1,5 миллиона транспортных средств с учетом иногороднего транспорта.





По информации департамента полиции Алматы, в прошлом году в мегаполисе зарегистрировано более 6 тысяч ДТП, в результате 105 человек погибли и еще свыше 7 тысячи травмированы.





Помимо роста числа автомобилей, в том числе иногородних, на рост числа аварий влияет популяризация альтернативного транспорта: мопедов и электросамокатов.





С их участием в истекшем году совершено 1221 ДТП, в которых погибли 17 человек, еще 583 человека получили телесные повреждения.





За правонарушения к административной ответственности привлечено более 84 тысяч мопедистов и пользователей самокатов.





В результате локальных рейдов 1 тысяча 700 мопедов водворены на специализированную штрафную стоянку.





Всего в 2024 году на дорогах Алматы выявлено 4 миллиона 203 тысячи 240 нарушений ПДД. За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны и отстранены от управления ТС 2 тысячи 508 водителей", - добавили в полиции.





Напомним, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.





Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.



