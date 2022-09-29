Свыше двух тысяч россиян получили ИИН в Уральске

УРАЛЬСК. 28 СЕНТЯБРЯ - Рост желающих получить казахстанский ИИН среди российских переселенцев значителен. Всего за неделю он увеличился почти в 20 раз - с 72 человек 21 сентября до 1201 26 сентября, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во время брифинга в региональной службе коммуникаций директор филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по ЗКО Надир Курумбаев пояснил, что на сегодня в уральских отделах обслуживания населения филиала некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" наблюдается наплыв граждан по государственной услуге "Формирование ИИН иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РК", сообщает " Уральская неделя ".

Надир Курумбаев пояснил, что только за 26 сентября 2022 года заявки на получение ИИН подал 1201 россиянин (за 20.09 заявки на присвоение ИИН в Уральске подали 66 иностранных граждан, 21.09 - 72, 22.09 - 173, 23.09 - 521).

Ранее акимат области сообщал, что с начала объявления частичной мобилизации населения в РФ в ЗКО прибыло почти 17 тысяч россиян.

На брифинге заместитель акима области Бахытжан Нарымбетов сообщил, что ситуация с миграционными потоками на границе с РФ находится под контролем. Организовано круглосуточное патрулирование сотрудниками полиции на постах (Сырым, Чаган, Таскала), в круглосуточном режиме работают 35 человек.

Усилены пешие наряды полиции по областному центру.

Из числа волонтеров организованы пять групп (25 человек) для мониторинга ситуации, в том числе по контролю ситуации в скверах, парках и на площадях.

Волонтерами области определены места сбора и оказания необходимой помощи прибывшим из России (ж/д вокзал, автовокзал, супермаркет "Дина").

Организован подвоз перевозчиками приезжих по регламентированной цене (700 руб. с человека).

В связи с переполненностью гостиниц, хостелов и съемных квартир волонтерами выдвинута инициатива об организации на базе летних лагерей "Атамекен" и "Самал" приемных пунктов для приезжих. Всего организовано 330 мест. В этих лагерях приезжим лицам оказываются платные услуги по предоставлению места временного проживания и питания (5000 тенге - проживание + питание). Нами были созданы группы по мониторингу цен на продукты питания. Ежедневно проводится мониторинг цен крупных торговых сетей и рынков, ведутся работы с оптовыми поставщиками по поставке продукции без посредников. Рост цен на продовольственные товары не наблюдается", - рассказал Бахытжан Нарымбетов.