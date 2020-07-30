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Свыше тысячи алматинцев оштрафованы за несоблюдение карантинных норм

29.07.2020, 14:31 5671
Свыше тысячи алматинцев оштрафованы за несоблюдение карантинных норм
Фото: https://www.altyn-orda.kz/
Алматы. 29 июля. Kazakhstan Today - Свыше тысячи жителей Алматы оштрафованы за несоблюдение карантинных норм, передает Kazakhstan Today.
 
В целях контроля за соблюдением требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия граждан, а также гигиены нормативов, в городе Алматы созданы специальные мониторинговые группы из числа сотрудников акимата, СЭС и полиции. С 5 июля по статье 425 КоАП РК они привлекли к административной ответственности 1022 человека, сообщает Polisia.kz.
 
Из общего числа 90 нарушителей карантина были выявлены в минувшие сутки. "Осуществляется постоянная проверка мест наибольшего пребывания граждан, объектов оказания услуг, общепита и другие. Кроме того, оперативными подразделениями проводится работа по выявлению массажных салонов, студий красоты, баров, ресторанов, которые функционируют вопреки требованиям санитарного врача. Специальные рейдовые мероприятия проводятся повсеместно и на постоянной основе", - сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Манап Саттаров.
 

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