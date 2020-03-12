Таиланд отменяет визы по прилету для казахстанцев

Бангкок. 11 марта. Kazakhstan Today - Таиланд отменяет выдачу виз по прибытии для граждан 18 стран, в том числе Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Ранее граждане 18 стран могли получить визу по прибытии в иммиграционных пунктах Таиланда, предъявив паспорта и проездные документы. Список включает Болгарию, Бутан, Китай (включая Тайвань), Кипр, Эфиопию, Фиджи, Грузию, Индию, Казахстан, Мальту, Мексику, Науру, Папуа-Новую Гвинею, Румынию, Россию, Саудовскую Аравию, Узбекистан и Вануату, пишет Рейтер

По словам министра внутренних дел Таиланда, визы отменяют для сдерживания распространения коронавируса.

Кроме того, Таиланд отменил освобождение от виз граждан Южной Кореи, Италии и Гонконга.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства