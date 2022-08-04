Техусловия для подключения к газу станут более доступными и быстрыми в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - Комитетом по регулированию естественных монополий МНЭ РК внесены соответствующие поправки в ряд правовых актов Минисерства национальной экономики, в части сокращения перечня документов для получения технических условий для подключения к газу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным КРЕМ МНЭ РК, потребителям для получения технических условий достаточно будет иметь только 5 вместо 8 документов, как это было ранее.

Новый перечень необходимых документов, необходимых для получения техусловий:

- копия документа, удостоверяющего личность владельца объекта (для идентификации) либо электронный документ из сервиса цифровых документов – для физических лиц, копия свидетельства индивидуального предпринимателя или копия уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, справка о государственной регистрации (перерегистрации) – для юридических лиц;

- сведения о зарегистрированных правах (обременениях) на объект недвижимости либо копия правоустанавливающего документа на недвижимое имущество (при отсутствии сведений в информационных системах), где расположен объект, либо нотариально заверенное согласие собственника недвижимого имущества на газификацию объекта (в случае подключения к регулируемой услуге завершенного строительством объекта), а в случае отсутствия документов – заявление от местных исполнительных органов на газификацию объекта недвижимости по форме 7 приложения 4 Правил;

- сведения о зарегистрированных правах (обременениях) на земельный участок либо правоустанавливающие документы на земельный участок;

- копия технического паспорта на газифицируемый объект (жилой дом) либо электронный документ из сервиса цифровых документов (в случае подключения к регулируемой услуге завершенного строительством объекта) или копия эскизного проекта газификации на реконструкцию существующих (внутридомовых) сетей;

- гидравлические расчеты на потребление сырого газа на приготовление пищи, отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение при газификации многоэтажных домов – для юридических лиц.

Отмечается, что данная мера позволит также ускорить газификацию и улучшить комфорт населения страны.