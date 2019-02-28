Температура выше климатической нормы ожидается на территории Казахстана в ближайшие дни

Астана. 27 февраля. Kazakhstan Today - Температура выше климатической нормы ожидается на территории Казахстана в ближайшие три дня, передает Kazakhstan Today.

Неустойчивая погода, характерная для весны, ожидается в ближайшие дни в Казахстане. В северной половине республики местами ожидается снег, метель, гололёд. В южной половине осадки, дождь с переходом в снег, туман, гололёд, и дневные температуры ожидаются от плюс 5 до плюс 18 градусов", - сообщается в прогнозе "Казгидромета" на 28 февраля - 2 марта 2019 года.

Синоптики уточнили, что на всей территории республики температура воздуха ожидается выше климатических значений.

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