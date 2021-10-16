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Теплая погода ожидает казахстанцев в выходные

15.10.2021, 13:03 51220
Теплая погода ожидает казахстанцев в выходные
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ – Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев 16-18 октября, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Обширный антициклон продолжает оказывать свое влияние на территорию Казахстана, почти по всей республике установится сухая, теплая погода, сообщает РГП "Казгидромет".
 
Лишь на западной части страны, под влиянием ложбины циклона, ожидается дождь. 
 
На западе и юге страны сохранятся усиление ветра, пыльные бури. 
 
Основной фон температуры воздуха днем на западе, северо-западе республики 12-22 тепла, на севере, востоке и в центре республики 13-20 тепла, на юге, юго-востоке страны 13-23 тепла.
 
 

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    Воспитатель детского сада заперла ребенка в подвале

    16.10.2021, 13:15 10477
    ТУРКЕСТАН. 16 ОКТЯБРЯ - В Туркестанской области из детского сада уволили воспитателя, которая заперла ребёнка в подвале, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Инцидент произошёл в сельском округе Куркелес Туркестанской области. По словам матери, её сына содержали в подвале без отопления и других условий. Женщина подала заявление в полицию, сообщает телеканал "Алматы ТВ".
     

    Прошу простить меня. Это правда, что заперла ребенка в подвале. Поэтому приношу свои извинения. Такое больше не повторится", - признала свою вину воспитательница детского сада "Ак когершін" Гульмира Мустафаева. 

     
    По информации телеканала, воспитателя уволили.

     

    На железнодорожных станциях в СКО разрешили посадку и высадку пассажиров

    16.10.2021, 12:32 16147
    На железнодорожных станциях в СКО разрешили посадку и высадку пассажиров
    ПЕТРОПАВЛОВСК. 16 ОКТЯБРЯ - Межведомственной комиссия Республики Казахстан по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекцииразрешила посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    С 15 октября открыта продажа железнодорожных билетов и разрешена посадкаи высадка пассажиров по станциям, находящихся на территории Северо-Казахстанской области, на следующие пассажирские поезда:
     
    1) 47/48 "Атырау-Нур-Султан Нурлы жол" по станции Жана-Есиль;
     
    2) 57/58 "Уральск - Нур-Султан Нурлы жол" по станции Жана-Есиль;
     
    3) 327/328 "Костанай-Караганды" по станции Жана-Есиль, Первая целинная, Шукуркуль, Янко, Саумалколь, Уголки.
     

    В период распространения коронавирусной инфекции просим пассажиров оформлять онлайн железнодорожные билеты на сайте Bilet.railways.kz, или, используя мобильное приложение "Билеты КТЖ". Также необходимо соблюдать масочный режим на территории вокзалов и внутри поездов", -добавили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".

     

    Студент из Кокшетау победил в международном конкурсе стартап-проектов

    16.10.2021, 12:16 19252
    Студент из Кокшетау победил в международном конкурсе стартап-проектов
    КОКШЕТАУ. 16 ОКТЯБРЯ - Студент высшего технического колледжа города Кокшетау Каир Алихан стал победителем в Международном молодежном проекте государств - участников СНГ "100 идей для СНГ", передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Международный проект прошел в рамках Совета по делам молодежи государств-участников СНГ в Армении, рассказали в пресс-службе управления внутренней политики Акмолинской области.
     
    На конкурс студент представил проект "Двигатель, работающий на чистом водороде" по номинации "Промышленная инфраструктура и производственные технологии, авиационно-космические и транспортные системы".
     

    На сегодняшний день автопроизводители постоянно работают над тем, чтобы получить "безвредный" для окружающей среды и относительно дешевый в производстве силовой агрегат, который при этом не будет нуждаться в дорогом топливе. Среди подобных двигателей следует отдельно выделить водородный двигатель, который вполне может заменить существующий на сегодня дизельный или бензиновый мотор", - рассказал победитель проекта.

     
    По информации УВП региона, в международном проекте от Акмолинской области приняли участие и другие студенты высшего технического колледжа, а также Кокшетауского университета имени Шокана Уалиханова, воспитанники лаборатории физики и альтернативных источников энергии Дворца детства и юношества "Болашак сарайы".
     
    В ведомстве добавили, что проект "100 идей для СНГ" реализуется с 2014 года с периодичностью раз в два года. Целью конкурса является активизация инновационной деятельности молодежи, привлечение ее к решению задач социально-экономического развития государств - участников СНГ, содействие формированию в молодежной среде деловой и инновационной культуры. 
     

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