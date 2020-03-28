Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Теплую и солнечную погоду обещают казахстанские синоптики на выходные, передает Kazakhstan Today.

Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на 28-30 марта 2020 года.

В выходные дни благодаря скандинавскому антициклону погода на большей части Казахстана ожидается без осадков, ночью еще прохладно, особенно на северо-востоке республики, здесь столбики термометров не превысят нулевой отметки, и температурный фон будет колебаться в пределах -2-17 градусов, а днем воздух будет прогреваться до положительных значений на севере +1+13 градусов, на юге значительно теплей +15+28 градусов Цельсия", - указано в сообщении.

Лишь на севере, востоке и юго-востоке фронтальные разделы сохранят свое влияние, здесь местами пройдут осадки (дождь, снег), на востоке и юго-востоке в горных районах сильные, местами будут отмечаться гололедные явления. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра.

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