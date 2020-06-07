Балхаш. 5 июня. Kazakhstan Today - Территория озера Балхаш попала в программу развития туризма в Казахстане, передает Kazakhstan Today.





Это значит, что в ближайшие годы курортную зону будут улучшать всеми возможными способами. В планах построить на побережье более 20 новых зон отдыха, провести инженерные сети, завершить ремонт трассы Караганда - Балхаш и реконструировать городской аэропорт, для того чтобы он смог принимать большие самолёты из других регионов страны", - сообщили в акимате региона.

О том, как продвигается благоустройство побережья, рассказал аким Балхаша Ораз Таурбеков.

Основная точка экономического роста для нас сейчас - это посёлки Чубар-Тюбек и Торангалык. Там 20,5 километра свободного побережья, где можно строить дома отдыха. Основной задачей для нас сейчас является проведение инженерных сетей в посёлках - водоснабжения, водоотведения, электричества. Проект уже готов, мы ждём решения государственной экспертизы в июне. Тогда сможем определить подрядчика и приступить к работе", - рассказывает аким Балхаша.

По его словам, эти меры значительно повысят инвестиционную привлекательность для предпринимателей и решат сразу несколько проблем. Одна из них - высокие цены на отдых в курортных зонах и недостаточно высокий уровень сервиса.

В этих посёлках никогда не было ни канализации, ни централизованного водопровода. Естественно, чтобы открыть там зону отдыха, предприниматель должен был обеспечить всем этим себя сам. Это приводило к удорожанию его услуг. На цену также влиял сельский тариф на электроэнергию, который выше городского, и стоимость вывоза мусора, так как полигонов рядом с посёлками нет. Сейчас мы эту проблему решаем. Уже начали процесс присоединения посёлков Чубар-Тюбек и Торангалык к городу Балхашу. Ждём лишь одобрения правительства", - поделился Ораз Таурбеков.

После такого объединения в этих населённых пунктах должны снизиться тарифы на коммунальные услуги. Проводить земельные аукционы здесь также станет проще. Первый из них пройдёт уже в этом месяце.

В Балхаше активно занимаются и строительством, и ремонтом дорог. Пока основной поток туристов приезжает в курортную зону наземным транспортом, поэтому создание хорошей дорожной инфраструктуры здесь в приоритете.

Ремонт дорог у нас идёт в два этапа. Сейчас ремонтируют дорожную сеть посёлка Чубар-Тюбек. Это средний ремонт внутренней поселковой дороги. Основные работы там уже завершены. Осталось проложить ещё 300 метров асфальта к зоне отдыха "Риф", установить пешеходные переходы и искусственные неровности. Затем приступим к ремонту дорог в Торангалыке. Там отремонтируем 8 километров проезжей части от республиканской трассы до самого посёлка и внутрипоселковую дорогу. Завершить планируем до конца июня", - говорит аким Балхаша.

Для привлечения ещё большего потока туристов из других регионов страны планируется развивать и авиасообщение. Сейчас аэропорт Балхаша может принимать лишь небольшие самолёты, такие как ЯК-40. Для того чтобы в городе-курорте могли приземляться боинги, воздушную гавань необходимо капитально реконструировать. По предварительным подсчётам, это обойдётся в 2,5 млрд тенге.

Проект реконструкции уже представили премьер-министру РК Аскару Мамину. Сейчас аэровокзал принадлежит корпорации "Казахмыс". Для финансирования ремонта из бюджета необходимо передать его в коммунальную собственность города. Руководство корпорации уже дало своё согласие.

Полностью завершить благоустройство прибрежной территории, строительство инженерных сетей, ремонт дорог и реконструкцию аэропорта планируют в 2023 году. По предварительным прогнозам, это позволит в 5 раз увеличить поток туристов в Балхаш. Сейчас курорт принимает в среднем 80 тыс. человек в год. После реконструкции количество отдыхающих может вырасти до 400-500 тыс.

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