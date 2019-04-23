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Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана Наталии Фишман

22.04.2019, 20:12 9235
Казань. 22 апреля. Kazakhstan Today - Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана Наталии Фишман, передает Kazakhstan Today.
 
Церемония бракосочетания Фишман и Бекмамбетова прошла сегодня утром в узком кругу родственников и друзей в загсе. На церемонию невеста явилась в будничном синем костюме - брюки и пиджак. Из белого в этот день на ней были только туфли, образ "невесты" завершал шейный платок и солнцезащитные очки. Бекмамбетов же был в белой рубашке и синих джинсах, пишет "БИЗНЕС Online".
 
После церемонии молодожены покинули загс и направились с друзьями на пикник к озеру Нижний Кабан. На совместном фото, сделанном на дощатом помосте набережной, Бекмамбетов слегка приобнял Фишман, по правую руку от него присел экс-премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, перед ним - писательница Радмила Хакова. На снимке также присутствуют известный IT-бизнесмен из Казани, владелец международного IT-холдинга Fix Дмитрий Еремеев, один из руководителей фонда поддержки современного искусства "Живой город" Инна Яркова, заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова и другие. Между гостями лежали букеты цветов, а на голубом пледе, расстеленном на помосте набережной, разместились фрукты, овощи, хлеб и закуски. Из напитков - вода и соки. 
 
На набережной молодожены сделали несколько фотографий - на одной из них Бекмамбетов и Фишман держат в руках огромные белые шары, а на заднем фоне - подернутая весенним ветерком рябь Кабана.
 
Сегодня в Instagram Бекмамбетова появился пост - фото ладоней новобрачных. На безымянных пальцах самодельные кольца, по словам одного из гостей, они сделаны из проволоки от шампанского. "Это было очень спонтанно, - рассказал о планах молодоженов собеседник издания. - Даже самые близкие друзья узнали о событии накануне".
 
Сообщается также, что Фишман в этом году будет 29 лет. Самому продюсеру сейчас 57. 
 

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