Токаев поздравил победителей фестиваля "Алматы БалаFest"

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Алматинской, Кызылординской, Костанайской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 2 июня на западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, днем на западе области, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 23 метра в секунду.

В Шымкенте 2 июня ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

2 июня ночью на севере Западно-Казахстанской области ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

Днем 2 июня на севере Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем на севере области 15-20 метров в секунду. На юге области ожидается сильная жара - 38 градусов.

2 июня на севере, юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный, на севере, юге, востоке области 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

2 июня ночью и утром на севере, западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду.

2 июня на юге Павлодарской области ожидается ветер северо-западный 15-20 метров в секунду.

2 июня на севере, юге, востоке и в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на юге, востоке и в горных районах области 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.

Утром и днем 2 июня на юге, востоке Кызылординской области ожидаются гроза, сутки 2 июня в центре области пыльная буря. Ветер северо-восточный, в центре, на севере области 15-20 метров в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 2 июня на севере Костанайской области ожидается ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Ночью на севере, западе области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

Днем 2, 3 июня в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 2 июня на юге области, в горных районах, 3 июня на севере, западе, юге области, в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, 2 июня на северо-востоке области, в горных районах, 3 июня на северо-востоке, юго-западе области, в горных районах 15-20 метров в секунду, днем в горных районах порывы 23-28 метров в секунду.

2 июня на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.