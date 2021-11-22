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Токаев поздравил работников АПК с профессиональным праздником

21.11.2021, 17:53 213976
НУР-СУЛТАН. 21 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил работников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Поздравляю работников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником! Отрасль является стратегической для казахстанской экономики. Приоритетная задача государства - внедрение передовых технологий в сельское хозяйство и повышение конкурентоспособности продукции", - написал Токаев в Twitter.

 
В Казахстане каждое третье воскресенье ноября отмечают День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.
 

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В Алматы открыто движение по эстакаде транспортной развязки на Кульджинском тракте

21.11.2021, 16:56 245053
Фото: пресс-служба акимата Алматы
АЛМАТЫ. 21 НОЯБРЯ - 21 ноября открыто движение по эстакаде на строящейся транспортной развязке пересечения улицы Бухтарминская с Кульджинским трактом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Организовано движение транспорта по Кульджинскому тракту в двух направлениях. Кроме того, открыто движение по съездам с улицы Бухтарминская на Кульджинский тракт при движении на восток, а также при движении по Кульджинскому тракту съезд на улицу Бухтарминская без необходимости проезда к разворотной площадке. 
 
Строительство этой развязки находится на особом контроле акима города Бакытжана Сагинтаева. Ожидается, что развязка улучшит организацию дорожного движения в районе строительства транспортной развязки и снизит транспортную загруженность.
 
Напомним, открытие движения во всех направлениях планируется в первом полугодии 2022 года. Современный многоуровневый путепровод с четырех- и шестиполосным движением разгрузит участок трассы, связывающей ВОАД с дорогой в аэропорт. Протяженность эстакады по Кульджинскому тракту составит 784 метра, туннеля по улице Бухтарминской - 570 метров. При благоустройстве прилегающей территории будет высажено 750 деревьев. 
 

Список с Казанской чудотворной иконы Богоматери доставили в Алматы

21.11.2021, 14:08 305533
Список с Казанской чудотворной иконы Богоматери доставили в Алматы
Фото: АПН
АЛМАТЫ. 21 НОЯБРЯ - Список с Казанской чудотворной иконы Божией Матери, специально созданный для Казахстана и освященный у древнего образа в городе Казани, доставили в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Икону торжественно встретили и внесли в старейший храм южной столицы - Казанский собор.
 
Церемонию встречи святыни и праздничное богослужение возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Перед началом богослужения митрополит сказал: 
 

Из множества икон Пресвятой Богородицы, известных в Православной церкви, ни одна не распространена в таком числе, как Казанская. По всему миру она свято чтится, к ней миллионы верующих обращают свои взоры в бедах и болезнях […] Когда мы говорим о многочисленных чудесах от Казанской иконы, то на память приходит осажденный, закованный в блокаду город на Неве. Тысячи и тысячи истощенных голодом и болезнями, измученных и запуганных фашистскими артобстрелами и бомбежками людей, устремлялись в Князь-Владимирский собор к чудотворному списку с древнего Казанского образа Божией Матери, и получали духовное утешение и силы бороться за жизнь".

 
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла копия Казанской иконы также находится на международной космической станции. Вручая космонавтам икону перед полетом, Патриарх произнес: 
 

Пусть над нашим мятущимся, раздираемым противоречиями миром, в котором так много скорби и человеческого горя, простирается покров Пречистой Царицы Небесной".

 
Казанская икона Божией Матери для Казахстана - точный список с "ватиканского" образа Пресвятой Богородицы, который находится в одноименном соборе города Казани. Список выполнен в тех же размерах и помещен в золоченую ризу, украшенную драгоценными камнями.
 
Повсеместно чтимая Казанская икона Пресвятой Богородицы была обретена на пепелище пожара в Казани в 1579 году. К ней обращались многие видные государственные деятели, представители различных сословий и национальностей. Над местом обретения иконы возвели Казанский кафедральный собор, который был разрушен в 1931 году в период борьбы с религией. Ныне Казанский собор восстановлен в Казани на историческом месте и освящен в ноябре 2020 года. 
 

В Западно-Казахстанской области перекрыт участок трассы Самара - Шымкент

21.11.2021, 12:51 137323
В Западно-Казахстанской области перекрыт участок трассы Самара - Шымкент
Фото: Image by Ioannis Ioannidis from Pixabay
УРАЛЬСК. 21 НОЯБРЯ - Участок трассы Самара - Шымкент ограничен для автомобильного движения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Информацию опубликовало в Telegram-канал Министерство инфраструктуры и информационного развития Казахстана. По данным ведомства, ограничения были введены 21 ноября.
 

В Западно-Казахстанской области 21 ноября, в 08.30 (время Нур-Султана), в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Самара - Шымкент, с 394-го по 526-й километры - участок от поселка Жымпиты до границы Актюбинской области", - уточнили в МИИР.

 
В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок. В случае возникновения нештатных ситуаций казахстанцам советуют обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403.
 

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