Токаев пригласил президента ОАЭ посетить Казахстан с визитом

Фото: akorda.kz

НУР-СУЛТАН. 15 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы лично выразить слова соболезнования новоизбранному президенту, правителю Абу-Даби шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, членам правящей семьи и народу Эмиратов в связи с кончиной президента страны шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна", - сообщает пресс-служба Акорды .

Встреча лидеров состоялась в президентском дворце "Каср Аль Мушриф" в Абу-Даби.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования и отметил выдающиеся заслуги шейха Халифы перед государством.

Многие достижения Эмиратов - как внутри страны, так и на международном арене связаны с его именем. Под его мудрым руководством ОАЭ стали решительным сторонником мира и стабильности на Ближнем Востоке, а также образцом быстрого экономического роста и социального развития для всего арабского мира. Поэтому мы воспринимаем его кончину как огромную утрату не только для ОАЭ, но и для всего мирового сообщества", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана отметил весомый вклад шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна в развитие казахстанско-эмиратских отношений.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием на пост президента ОАЭ и высказал уверенность в том, что под его мудрым руководством Эмираты продолжат процветать.

В свою очередь президент ОАЭ выразил признательность лидеру Казахстана за приезд и личную поддержку в этот сложный момент, а также тепло поблагодарил за то, что именем шейха Халифы будет названа улица в столице Казахстана.

В завершение глава государства подтвердил свое приглашение президенту ОАЭ совершить визит в Казахстан.