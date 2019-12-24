Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Болота Шамшиева

Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье кыргызского режиссера Болота Шамшиева, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Болот Толенович оставил неизгладимый след в мировом киноискусстве. Он внес огромный вклад в укрепление многовековой дружбы и сплоченности наших народов. Его экранизации произведений классиков казахской литературы и драматургии стали общим культурным достоянием народов Казахстана и Кыргызстана. Уверен, что имя Болота Шамшиева навсегда сохранится в нашей памяти", - говорится в телеграмме.

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