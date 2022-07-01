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Токаеву доверяют более 83 процентов казахстанцев

30.06.2022, 17:44 22311
Токаеву доверяют более 83 процентов казахстанцев
Фото: telegram/БОРТ№1
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Свыше 83% казахстанцев доверяют президенту Касым-Жомарту Токаеву, почти 79% удовлетворены результатами его работы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Результаты онлайн-опроса, проведенного с 9 по 28 июня этого года на платформе Qalaisyn.kz, на предмет доверия Токаеву, а также госорганам опубликовала служба центральных коммуникаций при президенте. 
 

Исследование проведено среди 6 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет и старше по всей территории Казахстана, включая вновь созданные области. Результаты опроса репрезентативны и экстраполируются на все население Казахстана", - подчеркнули в СЦК. 

 
По данным опроса, глава государства пользуется наибольшим доверием среди граждан - ему доверяют 83,63% казахстанцев. 78,81% опрошенных удовлетворены текущими результатами работы президента, а 59,37% считают, что за период нахождения Касым- Жомарта Токаева на посту главы Казахстана положение в стране улучшилось.
 
При этом уровень доверия президенту растет. Так, по данным апрельского опроса, ему доверяли более 70% опрошенных казахстанцев.
 

Динамика роста объясняется началом практической реализации конституционной реформы, реализацией крупных республиканских проектов, таких как проведение первого Национального курултая, активной внешнеполитической деятельностью главы государства в ряде стран и другими значимыми для страны событиями", - отметили в СЦК. 

 
Среди последних достижений казахстанцы отметили создание Национального курултая. 74,52% казахстанцев поддерживают данную инициативу. А 73,89% опрошенных ожидают улучшения ситуации в стране в связи с началом его работы.
 

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Обещающую выплаты от Токаева рекламу в соцсетях назвали фейком

01.07.2022, 15:27 1751
Обещающую выплаты от Токаева рекламу в соцсетях назвали фейком

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Распространенная в соцсетях реклама, в которой утверждается, что Касым-Жомарт Токаев подписал указ о выплате единовременного пособия в размере 72 тысяч тенге работникам здравоохранения, образования и отставным полицейским, является фейком, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сайте stopfake.kz, где размещено опровержение, подчеркнули, что информация размещена не на каком-либо официальном сайте или в авторитетном СМИ, а в неизвестном аккаунте.

"На официальном сайте президента РК указов о единовременных выплатах в размере 72 тысяч тенге нет. Информации о подобных мерах социальной поддержки также нет и на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты РК", - сообщает сайт.

Информации о выплатах не найдено также на портале электронного правительства egov.kz в перечне пособий и социальных выплат в Казахстане.

Сайт предупреждает: это не первый случай, когда мошенники обманывают казахстанцев, обещая несуществующие выплаты. Таким образом злоумышленники завладевают персональными данными граждан, а иногда и их деньгами.

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Грубая и тонкая очистка семян и зерна

01.07.2022, 14:48 2031
Грубая и тонкая очистка семян и зерна
В зерновой массе после уборки содержится не только зерно основной культуры, но и некоторые нежелательные компоненты, среди них как минеральные примеси, так и семена сорных культур. Вот почему не обойтись без такого важного приема послеуборочной обработки, как грубая и тонкая очистка семян и зерна.
 
Все необходимое оборудование как для очистки зерна и семян подсолнечника, так и для калибровки его на фракции можно найти в ассортименте компании ELICA. Инновационные технологии, профессионализм сотрудников, высокое качество техники - отличительные черты компании. Настоящая гордость компании - одноименный воздушно-ситовый сепаратор для зерна, который имеет высокую производительность и может выполнять такие функции, как:
 
  • грубая очистка;
  • тонкая очистка;
  • аспирация;
  • калибровка.
 
Впрочем, существует достаточно большое количество разновидностей зерноочистительных машин, в которых может быть реализован как один, так и сразу несколько способов сепарирования растительного сырья.
 
Грубая очистка зернового сырья
 
Стадия грубой очистки выполняется после сушки зернового вороха, ее задача - выделение максимального количества разнообразных примесей, при этом потери основного сырья должны быть минимальными. Также на этом этапе происходит сортировка сырья на очищенное и фуражное. Сырье разделяют по аэродинамическим свойствам, толщине и ширине. Эффективность такой технологии должна составлять около 60 %.
 
Тонкая очистка зернового сырья
 
Сырьем для подобного оборудования является зерновая масса, что уже прошла первую стадию отделения примесей. Если в массе нет трудноотделимых примесей (для их выделения применяются специальные машины), то за один пропуск возможно получить чистоту первого и второго класса посевного стандарта.
 
В качестве оборудования для этого этапа применяется воздушно-ситовый сепаратор для зерна, который способен выдавать как обычное, так и зерно второго сорта, мелкие примеси и аспирационные относы. Потери основного сырья на этой стадии не должны быть выше 1 %, такая же цифра характерна и для общего дробления семян.
 

В Алматы приступили к сносу незаконно строящегося ЖК

01.07.2022, 13:31 4046
В Алматы приступили к сносу незаконно строящегося ЖК
Фото: instagram/stop_postroyke12
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - В Алматы по решению суда приступили к сносу незаконно строящегося 12-этажного многоквартирного дома по адресу микрорайон Шугыла, улица Байтели батыра, 24, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Постановлением Алматинского городского суда иск управления градостроительного контроля города Алматы был удовлетворен, и суд постановил снести данный объект. К сносу здания приступили 1 июля в присутствии судебных исполнителей", - проинформировали в пресс-службе акимата Алматы.

 
Подчеркивается, что ранее управлением градостроительного контроля была проведена проверка объекта, которая выявила ряд нарушений в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. 
 
В отношении застройщика были составлены административные протоколы и выдано предписание на устранение замечаний.
 

Управлением в специализированный межрайонный экономический суд города Алматы также было инициировано исковое заявление к ТОО "АРТ-ТЕХНОСС" о сносе незаконно возводимого объекта", - сообщили в акимате города.

 
Решением суда от 9 декабря 2021 года в удовлетворении иска было отказано. После этого управлением градостроительного контроля была подана апелляционная жалоба в Алматинский городской суд: иск был удовлетворен.

 

В Нур-Султане проспект Кошкарбаева будет закрыт до 6 июля

01.07.2022, 13:02 5176
В Нур-Султане проспект Кошкарбаева будет закрыт до 6 июля
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - В Нур-Султане проспект Кошкарбаева из-за ремонтных работ будет закрыт до 6 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В связи с производством ремонтных работ по проспекту Кошкарбаева от улицы Кудайбердыулы до улицы Жумабаева, в том числе через транспортную развязку по проспекту Абылайхана, а также на перекрестках с улицами Тулебаева и Озбекали Жанибекова движение транспортных средств будет полностью перекрыто", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана. 

 
Сообщается, что 2 июля движение транспортных средств на перекрестке Кошкарбаева - Кудайбердыулы также будет закрыто полностью. 
 

Для транспорта жилого массива "Железнодорожный" необходимо заранее планировать маршрут через проспект Аль-Фараби в направлении улиц Пушкина и Кобда, а со стороны улицы Жумабаева или жилого массива "Пригородный" использовать параллельные улицы Айнаколь или переулок Кобда", - добавили в департаменте.

 

Синоптики представили прогноз погоды на июль

01.07.2022, 10:53 7706
Синоптики представили прогноз погоды на июль
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - В течение первой декады июля на большей части Казахстана под влиянием циклонической деятельности и прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пройдут дожди, временами сильные: в западных регионах Казахстана - в начале месяца, на остальной территории страны - в середине первой декады июля, информирует РГП "Казгидромет".
 

Дождливая и пасмурная погода будет сопровождаться грозами, градом, шквалом и усилением ветра с порывами до 15-25 метров в секунду. В этот период с вторжением холодных воздушных масс из районов северных морей в северной половине страны температурный фон ночью составит +5 - +13°С, днем ожидается понижение температуры воздуха от +18 - +28°С до +12 - +17°С, в южной половине республики - спад жары прогнозируется ночью от +20 - +25°С до +12 - +20°С, днем от +30 - +38°С до +23 - +30°С", - сообщают синоптики.

 
В конце первой и в начале второй декады июля вновь вернутся жаркие летние дни. Дневные температуры воздуха будут повышаться: в юго-западной половине страны до +30 - +40°С; на севере, центре и востоке до +25 - +33°С.
 
В середине месяца очередная порция холодных воздушных масс из районов европейской территории России приведет к понижению температуры воздуха. С фронтальными разделами на большей части республики пройдут дожди с грозами, в южных и западных регионах с пыльными бурями и усилением ветра. 
 
Во второй половине месяца ожидается колебание температуры воздуха в южной половине страны ночью от +15 - +20°С до +18 - +25°С, днем от +25 - +30°С до +35 - +42°С, в северной половине ночью от +10 - +15°С до +15 - +20°С, днем от +20 - +28°С до +28 - +35°С.
 

Неустойчивая погода сохраняется в Казахстане

01.07.2022, 08:32 9151
Неустойчивая погода сохраняется в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Атмосферные фронтальные разделы сохраняют свое влияние на запад, восток и юго-восток Казахстана, в связи с чем сохранится неустойчивая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пройдут дожди с грозами, на западе ожидаются град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, на севере Казахстана ночью и утром - туман", - информирует РГП "Казгидромет".

 
Днем на севере Алматинской, Жетысуской, на юге Мангистауской областей сохраняется сильная жара.
 
На большей части Кызылординской, Алматинской, Абайской, на востоке, юге Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на юго-западе Улытауской, на юго-востоке Карагандинской, на юге Жамбылской, в центре Павлодарской, на севере Туркестанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

Штормовое предупреждение объявили в семи областях

30.06.2022, 21:25 17001
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Абайской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 1 июля на западе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
1 июля на большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
1 июля днем на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, южный, днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
1 июля на севере, западе Павлодарской области ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В центре, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
1 июля на севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
1-2 июля ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, 1 июля на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду. 2 июля ветер, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. 
 
1 июля в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

Житель Атырау выловил полутораметрового сома

30.06.2022, 20:53 17796
Житель Атырау выловил полутораметрового сома
Фото: Мой город
АТЫРАУ. 30 ИЮНЯ - Любитель-рыболов Ленау Муборакшаев поймал сома весом более чем 30 килограммов и длиной более полутора метров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ленар не скрывает, сома он ловил на саранчу в районе жилого городка "Американская деревня", сообщает портал "Мой город".
 
В сообществе рыбаков Атырау рассказали, что сейчас в Жайыке можно поймать сома, сазана и жереха. Правда, рыбы стало совсем мало, что вызывает беспокойство. Они рекомендуют властям ввести мораторий кооперативам на вылов частика.
 

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