22.01.2025, 18:15 31961
Только по биометрии: казахстанцам напомнили о новых правилах оформления SIM-карт в России
Фото: Depositphotos
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Москва. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В посольстве Республики Казахстан в Российской Федерации напомнили казахстанцам о новых правилах оформления SIM-карт в России, передает корреспондент агентства.
Граждане иностранных государств, в том числе Казахстана, смогут оформить SIM-карту в России только по биометрии", - сообщили в посольстве.
Напомним, в этом году в России ввели новые правила покупки SIM-карт для иностранцев.
В частности, согласно новым правилам, для заключения договора потребуется СНИЛС, учетная запись в "Госуслугах" и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в единой биометрической системе. Для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства, сообщает РИА Новости.
Тем иностранцам, у кого уже есть SIM-карты, нужно будет подтвердить личность в салоне связи до 1 июля 2025 года. Если у иностранного гражданина свыше 10 SIM-карт, ему нужно будет расторгнуть лишние договоры, в противном случае с июля 2025 года оказание услуг по всем номерам будет приостановлено.
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22.01.2025, 21:02 22736
В Астане школьников перевели на дистанционку
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Школьников и студентов столичных колледжей переводят на дистанционный формат обучения из-за непогоды, сообщает пресс-служба акимата Астаны.
В связи с ухудшением погодных условий 23 января учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курсов колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ожидается резкое похолодание - до минус 40 градусов.
22.01.2025, 16:46 36686
Аэропорт Алматы обратился к пассажирам в связи со снегопадом
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Алматы. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Международный аэропорт Алматы обратился к пассажирам с просьбой проверять информацию о статусах рейсов из-за ухудшения погодных условий, передает корреспондент агентства.
Введены ограничения по предоставлению услуг по деайсингу (противообледенительная обработка воздушных судов. - Прим. ред.) в связи с интенсивностью снега. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, принимая все необходимые меры для минимизации задержек и восстановления нормального хода операций. Просим пассажиров проверять актуальный статус рейсов на официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний перед отправлением", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
Снегопад начался сегодня в 9.00 и, по прогнозам, продлится еще двое суток, информирует горакимат.
Коммунальные службы будут убирать снег круглосуточно, заверил замакима города Бейбут Шаханов.
На данный момент на дорогах задействованы 600 единиц техники, 1500 рабочих и использовано 950 тонн противогололедных материалов. Основная уборка магистральных и районных улиц начнется после накопления снега и займет от 3 до 7 дней", - сказал он.
Жителей просят не парковать машины вдоль дорог.
22.01.2025, 09:05 86101
МВД обратилось к участникам дорожного движения в связи со сложными погодными условиями
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел обратились к участникам дорожного движения, сообщает Polisia.kz.
В связи с ухудшением погодных условий, сильным ветром, снегопадом, гололедицей на текущий момент введено ограничение движения автотранспорта на 43 автодорогах в 15 областях. Всего по сети дорог республиканского значения ограничение действует на более чем 6000 км, что составляет 25% от всей сети дорог указанной категории. Уважаемые водители, мы настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок. Тем, кто уже в пути к закрытым участкам, мы настоятельно рекомендуем остановиться в ближайшем населенном пункте и дождаться улучшения погодных условий. Не нужно рисковать и подвергать опасности себя и других граждан", - отметил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев.
По данным МВД, информацию о конкретных участках дорог, на которых введено ограничение движения, можно получить на официальном Telegram-канале "КазАвтоЖол" и по номеру телефона 1403.
Как сообщили синоптики Казгидромета, сегодня в большинстве регионов Казахстана ожидается выпадение снега. В южных, юго-восточных и восточных регионах - осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются усиление ветра с метелью, туманы и гололед.
На севере, востоке Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, на западе, востоке Карагандинской области, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области, ночью на западе, севере Павлодарской области, ночью на востоке области Улытау ожидается сильный снег.
На севере, востоке Акмолинской области, днем в южной половине Алматинской области, в районе Алакольских озер области Жетысу, на горных перевалах Туркестанской области, на юго-западе, в горных районах Жамбылской области, на западе, юге Павлодарской области, на севере, востоке, юге Карагандинской области, на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области, на западе, севере, в центре области Абай, ночью на востоке, юге области Улытау ожидается очень сильный ветер 30 метров в секунду и более.
В Алматы: дождь, снег, температура воздуха составит 0 - минус 2 °C с дальнейшим понижением.
В Астане: снег, минус 17-19 °C с дальнейшим понижением.
В Шымкенте: снег, минус 4-6 °C.
21.01.2025, 19:38 119676
Убийство Шерзата Болата: завершено досудебное расследование
Фото: ivest.kz
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Конаев. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Завершено досудебное расследование по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата. Об этом сообщила адвокат семьи Карина Кошербаева.
17 января мы получили официальное уведомление об окончании производства следственных действий. Это значит, что досудебное расследование завершилось. Один из важных этапов в нашей работе позади. Мы переходим к следующему, немаловажному этапу - ознакомление с материалами уголовного дела", - написала Карина Кошербаева в своем аккаунте в Instagram.
Напомним, мажилисмен Нартай Сарсенгалиев раскритиковал работу правоохранительных органов по делу об убийстве подростка в Алматинской области. По его словам, отец погибшего парня рассказал, что следствие стоит на месте, компетентные органы вместо поиска преступника вызвали убитых горем членов семьи погибшего мальчика на допрос среди ночи и грубо обращались с ними.
16-летний подросток был убит в Талгаре в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Двое парней доставлены в районную больницу, один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка. Ранее в прокуратуре Алматинской области заверили, что никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
21.01.2025, 16:45 124391
Алматы накроет двухдневный снегопад
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Алматы. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - С ночи 22 января в Алматы ожидается сильный снегопад, который продлится два дня. Коммунальные службы активно готовятся к ухудшению погодных условий, сообщили в акимате мегаполиса.
По информации горакимата, ночью 22 января температура упадет до 9 градусов мороза, а 23 января - до 17 градусов ниже нуля.
В городе организовано круглосуточное дежурство: 204 пескоразбрасывателя и 624 единицы спецтехники готовы к работе. Основные улицы будут обработаны жидкими реагентами для предотвращения гололеда. 47 оперативных бригад будут патрулировать дороги для устранения снежных накатов", - рассказали в ведомстве.
Автолюбителям и пешеходам городские власти рекомендуют соблюдать осторожность: водителям - увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров. Пешеходам - быть осторожными на тротуарах и при переходе дорог, а также держаться подальше от зданий из-за риска падения снега и сосулек.
21.01.2025, 15:20 128741
Квишинг: полиция предупредила о виде мошенничества с применением QR-кодов
Кроме рассылок по электронной почте и объявлений на подъездах с предложением вступить в домовые чаты, фиксировались случаи распространения поддельных квитанций и наклеек на электросамокатах
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Костанай. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Костанайской области рассказали о квишинге - специфической форме мошенничества, при которой злоумышленники используют QR-коды для обмана граждан и кражи их конфиденциальных данных.
В QR-код может быть интегрирована любая информация, например ссылка на мошеннический сайт или на скачивание вредоносного программного обеспечения. В распространении квишинга злоумышленники могут быть весьма изобретательны. Кроме рассылок по электронной почте и объявлений на подъездах с предложением вступить в домовые чаты, фиксировались случаи распространения поддельных квитанций и даже наклеек на электросамокатах", - рассказали в полиции.
Цель квишинга - получить доступ к финансовым ресурсам или конфиденциальной информации жертвы для дальнейшего несанкционированного использования.
Чтобы защитить себя, полицейские призывают соблюдать следующие меры:
- следует быть бдительным при просмотре электронных писем или сообщений;
- никогда не предоставлять личные данные по непроверенным ссылкам;
- не переходить по подозрительным веб-ссылкам;
- не скачивать файлы из ненадежных источников;
- использовать надежные антивирусные программы и программное обеспечение для защиты вашей информации.
Ранее казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества при обмене валюты за рубежом.
21.01.2025, 11:35 135876
Авиарейсы задерживаются из-за закрытия взлетно-посадочной полосы в Астане
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Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В международном аэропорту Нурсултана Назарбаева в Астане временно закрыли взлетно-посадочную полосу из-за непогоды, сообщили в пресс-службе аэропорта.
В связи с неблагоприятными погодными условиями и техническим обслуживанием взлетно-посадочная полоса в аэропорту Астаны временно закрыта на период с 8.33 до 10.33 местного времени 21 января 2025 года", - проинформировали в пресс-службе.
Сейчас из 70 запланированных рейсов 6 задержаны, а из 68 рейсов, ожидающих прибытия, 14 также имеют задержки. Все задержки связаны с погодными условиями и техническим обслуживанием аэродрома.
Пассажиры могут получить актуальную информацию о состоянии рейсов и изменениях в расписании на официальном сайте аэропорта www.nn-airport.kz или по телефону круглосуточного контакт-центра 8 (7172) 702-999", - уточнили в аэропорту.
20.01.2025, 18:22 161761
На казахстанско-китайской границе временно закроют автомобильные пункты пропуска
Фото: КГД МФ РК
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - На казахстанско-китайской границе с 27 января по 1 февраля закроют автомобильные пункты пропуска, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
В связи с Праздником весны в КНР с 20.00 27 января 2025 года до 08.00 1 февраля 2025 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - проинформировали в КГД.
Подчеркивается, что железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений", - добавили в комитете.
Ранее на конференции ЕАБР участники панельной дискуссии, посвященной развитию транспортного каркаса ЦА, отметили, что одна из самых серьезных проблем - это пробки на границах.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?