Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - Торговые центры и бани возобновили деятельность в Нур-Султане с сегодняшнего дня, передает Kazakhstan Today.

С сегодняшнего дня жители Нур-Султана смогут посещать торговые центры и общественные бани. В силу вступили новые послабления карантинных мер, сообщает "Хабар 24".

Следует отметить, что максимальное число покупателей в бутиках не должно превышать пяти человек. Обязательна социальная дистанция не менее двух метров. Чтобы у касс, примерочных избежать столпотворения, предпринимателей проверили на наличие специальной разметки, по которой люди могут ориентироваться.

При этом развлекательные и игровые центры, фудкорты, кинотеатры в ТРЦ по-прежнему закрыты.

Бани и сауны без бассейнов будут работать с 9 утра до 6 вечера по предварительной записи. Разрешенная заполняемость не более 30% от проектной вместимости.

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