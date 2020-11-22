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Торговым центрам Нур-Султана разрешили работать по субботам

21.11.2020 10828
Торговым центрам Нур-Султана разрешили работать по субботам
Нур-Султан. 21 ноября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Жанна Пралиева подписала постановление об ограничительных и карантинных мерах в столице, передает Kazakhstan Today.
 
Документом вносится ряд изменений в ограничительные меры столицы. В частности, поручено обеспечить переход на дистанционную форму работы не менее 70% работников всех организаций, предприятий независимо от форм собственности и штатного количества работающих.
 
Городской общественный транспорт будет работать в будние и в субботние дни с 06.00 до 23.00, на работу в воскресенье наложен запрет.
 
В постановлении сказано, что при регистрации одного случая заболевания COVID-19 среди детей или работников, посещающих школы, необходимо обеспечить закрытие на карантин школы до завершения инкубационного периода.
 
ТРЦ, торговые дома и центры в будние дни могут работать с 10.00 до 23.00, в субботу - с 10.00 до 20.00. В воскресенье вводится запрет (за исключением аптек и мини-маркетов, супермаркетов, гипермаркетов, расположенных в них и реализующих продукты питания).
 
Объекты общественного питания в будние и выходные дни могут работать с 07.00 до 22.00.
 
С полным текстом постановление можно ознакомиться по ссылке.
 

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