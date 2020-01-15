Торжественное открытие Года волонтера состоялось в Талдыкоргане

Талдыкорган. 14 января. Kazakhstan Today - Открытие торжественного события, посвященного Году волонтера, стартовало во Дворце спорта "Жастар", передает Kazakhstan Today.





На встречу съехались волонтеры Алматинской области, депутаты сената и мажилиса парламента РК, общественные деятели и жители города. Целью форума является вовлечение молодежи в ряды добровольцев

Как известно, глава государства Касым- Жомарт Токаев объявил нынешний год Годом волонтера. Волонтерское движение становится популярным в Казахстане. На сегодня в Алматинской области насчитывается свыше 1000 волонтеров и 19 организаций, занимающихся добровольческой деятельностью.

На форум прибыл аким Алматинской области Амандык Баталов.

В этом году из Года молодежи мы плавно вступаем в Год волонтеров. Не зря говорят, что волонтерство - это путь для тех, кто хочет помогать и поддерживать окружающих, это больше, чем смысл жизни и веление души. Волонтеры личным примером показали, что творить добро просто. Волонтерство - это призвание, идущее от самого сердца. Поэтому символом волонтерского движения является открытое сердце, олицетворяющее добрую волю, стойкость духа и сострадание. Сегодня каждый волонтер - герой нашего времени, чьи ежедневные дела дарят людям радость и вселяют надежду", - сказал глава региона.

Амандык Баталов также подчеркнул, что большую помощь пострадавшим в авиакатастрофе, произошедшей накануне Нового года в Талгарском районе, оказали волонтеры.

Гостями форума добра стали такие активисты, как участник Паралимпийских игр, студент Академии туризма и спорта, капитан молодежной сборной Казахстана по волейболу, победитель проекта "100 новых лиц Казахстана" Серик Есматов, заместитель руководителя самой крупной республиканской организации "Лига волонтеров" Камила Зейналова и другие активисты.

Я хочу, чтобы каждый человек понял, что волонтер - это человек с большим сердцем. Это человек-добро. Это человек-солнце, который помогает всем и согревает всех вокруг. Я буду пропагандировать это слово и настаивать на том, чтобы волонтёрское движение в Казахстане выросло на уровень всемирный", - отметил победитель проекта "100 новых лиц Казахстана" Серик Есматов.

В завершении форума такие звезды казахстанской эстрады, как Сакен Майгазиев, Мадина Садвакасова, Куандык Рахым исполнили свои хиты.

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