Торжественное открытие первого IT-парка "Jetysyy Hub" состоялось в Талдыкоргане

Талдыкорган. 26 сентября. Kazakhstan Today - Торжественная церемония открытия первого IT-парка "Jetysу Hub" с участием акима Алматинской области Амандыка Баталова прошла в Талдыкоргане, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Современный IT-центр находится в стенах 16-этажного дома в 7-м микрорайоне города. Здесь вы найдете кабинеты робототехники, воркшоп, 3D-моделирования и кванториума, учебные классы и библиотеку.

Как подчеркнул аким Алматинской области, в рамках программы "Цифровой Казахстан", а также в целях реализации послания президента в области уделяется внимание развитию айти технологий.

Амандык Габбасович поздравил жителей с открытием нового центра "Jetysy Hub".

Такой технопарк я впервые увидел в городе Казани, и тогда решил, что и у нас должен быть подобный. В Казахстане нашлись не менее талантливые ребята, которые были готовы осуществить эту идею. Мы предоставили им место, и за короткое время они создали этот уникальный технопарк. Теперь у молодежи появилась возможность реализовать свои идеи, ведь не каждый может себе позволить купить новейшие оборудования, как в этом центре. Благодаря новым технологиям мы можем добиться колоссальных успехов в разных сферах. Мир не стоит на месте, и мы должны шагать с ним в ногу. С каждым годом мы все больше оцифровываем нашу область. Взять только Талдыкорган, раньше по городу были установлены только около двадцати камер уличного видеонаблюдения, а сейчас их свыше девятисот. И на этом мы не остановимся. В скором времени Талдыкорган станет "Smart city". Помимо этого, планируем в городе построить интернет-колледж. Все это для будущего поколения. Пользуйтесь, совершенствуйтесь, и, самое главное, со своими проектами выходите на международную арену. Мы уверены, что "Jetysy Hub" станет ядром и локомотивом развития IT-индустрий области", - сказал аким Алматинской области.

После перерезания ленточки гости смогли пройти в здание. В этих уютных кабинетах и воркшоп площадках проходили обучения и обсуждались идеи.

Акиму были представлены интересные проекты, внедрение которых позволит решить проблемы в социальной сфере и сфере экологии.

Встреча завершилась подписанием меморандума о сотрудничестве между IT-парком "Jetysy Hub" и "Международным технопарком IT-стартапов "Astana Hub".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства