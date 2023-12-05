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Трагедия на шахте АТМ: генпрокурор высказался о несовершенстве системы обеспечения безопасных условий труда
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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время по фактам последних аварий на шахтах "АрселорМиттал Темиртау" проводятся досудебные расследования по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ), которые находятся на контроле прокуратуры. Об этом заявил генеральный прокурор Берик Асылов в ответе на депутатский запрос.
Подобные трагедии являются следствием ненадлежащего отношения ответственных лиц к безопасности работников, а также сформировавшегося ряда различных факторов, в том числе связанных с недостаточным правовым регулированием и государственным контролем. К примеру, диапазон административных санкций за нарушения трудовых прав работников (от предупреждения до штрафа не более 500 тысяч тенге) для субъектов крупного бизнеса несущественно, поэтому методы их "дисциплинирования" не срабатывают", - отметил Берик Асылов.
Кроме того, по его словам, в подзаконных актах отсутствуют нормы, допускающие ежегодные проверки предприятий, где отмечались факты травматизма и грубые нарушения правил техники безопасности.
Ваш депутатский запрос в части принятия законодательных мер находится на рассмотрении правительства Республики Казахстан, в том числе в рамках разработанных и направленных депутатами парламента мажилиса Республики Казахстан поправок в законодательные акты", - сообщил Берик Асылов.
Он добавил, что Генеральная прокуратура готова оказать содействие в обсуждении этих вопросов с учетом правоприменительной практики.
Относительно введенного моратория сообщаем, что указом президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229 прекращены проверки и профилактический контроль с посещением только субъектов малого и микропредпринимательства. Таким образом, ограничения на проведение проверок субъектов крупного предпринимательства (в том числе крупных промышленных предприятий) не распространяются", - отметил генпрокурор.
Напомним, ночью 28 октября в Караганде на шахте имени Костенко угольного департамента "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания предположительно произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек.