Трасса Астана - Павлодар закрыта из-за сильной метели

Кокшетау. 16 января. Kazakhstan Today - В настоящее время из-за сильной метели закрыта трасса Астана - Павлодар, передает Kazakhstan Today.

Как проинформировал директор Акмолинского областного филиала АО НК "КазАвтоЖол" Талгат Назымбеков, для очистки от снега участка дороги от Астаны до Ерейментау задействованы порядка 20 единиц техники, сообщает Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики.

Местной полицейской службой и сотрудниками ЧС организовано круглосуточное дежурство на трассе.

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