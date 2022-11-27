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Трасса Ушарал - Достык закрыта из-за непогоды

26.11.2022, 16:12 16941
Талдыкорган. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Автодорога республиканского значения Ушарал - Достык закрыта из-за непогоды, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу.
 

С 14.30 25 ноября 2022 года в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта по автодороги республиканского значения Ушарал - Достык (84-184 километр, село Коктума - село Достык)", - проинформировали в ведомстве.

 
ДЧС области Жетісу просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать сообщениями, передаваемыми службой 112.
 

При выезде в дальнюю дорогу необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях", - добавили в департаменте.

 
Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане в субботу.
 

новости по теме

Токаев посетил концерт отечественных мастеров искусств

26.11.2022, 20:37 11101
Токаев посетил концерт отечественных мастеров искусств
Фото: Акорда
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - После церемонии инаугурации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил концерт отечественных мастеров искусств, сообщает пресс-служба Акорды.
 
На сцене центрального концертного зала "Қазақстан" выступили известные певцы Роза Рымбаева, Димаш Кудайберген, Рухия Байдукенова, Алишер Каримов, Биржан Хасангалиев, Ушкын Жамалбек, Тамара Асар, а также солисты театра "Астана Балет", танцевальные коллективы Contrast, Terra и другие деятели искусств.
 
Напомним, сегодня состоялась церемония инаугурации президент РК.
 

Сколько дней отдыха ждет казахстанцев на Новый год

26.11.2022, 09:37 22161
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев на Новый год
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сколько дней отдыха ждет казахстанцев на Новый год и Рождество в 2023 году.
 
По данным uchet.kz, официальными выходными на Новый, 2023 год являются: 1, 2 января 2023 года.
 
31 декабря, выпадающее на субботу, и 1 января 2023 года, выпадающее на воскресенье, подарят казахстанцам дополнительные выходные, но только тем, кто работает 5 дней в неделю.
 
Также выходным днем будет 7 января - Рождество, но оно выпадает на субботу, никаких переносов нет.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в субботу

26.11.2022, 09:00 24801
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в субботу
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Большая территория Казахстана будет находится под влиянием холодного северного антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков и резкое понижение температуры воздуха.
 

На востоке и юго-востоке страны с прохождение атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, временами сильный снег, ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Жетысуской, в горных районах Алматинской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег), на юге, востоке Абайской, ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской областей - сильный снег.
 
Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях.
 

Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях

25.11.2022, 20:36 33241
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента, Жетысуской, Алматинской, Кызылординской, Туркестанской, Атырауской, Актюбинской, Улытауской, Карагандинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 26 ноября в Жетысуской области временами ожидаются сильные осадки. На севере, в горных и предгорных районах области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер северо-восточный на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
 
26 ноября днем в горных районах Алматинской области ожидается временами сильный снег. На севере, юге и в горных районах туман, гололед. Ветер северо-восточный, на востоке, юге и в горных районах области порывы 18-23 метра в секунду.
 
В Алматы 26 ноября ночью и утром ожидается туман.
 
26 ноября в центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в центре, на востоке, западе области 15-20 метров в секунду.
 
26 ноября на юге, западе, в горных и предгорных районах, 27-28 ноября на юге Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20, в горных районах порывы 23-28 метров в секунду.
 
В Шымкенте 26 ноября ночью и утром ожидается временами туман. Ветер восточный, юго-восточный, утром и днем 26 ноября, сутки 27-28 ноября порывы 15-20 метров в секунду.
 
26 ноября на западе, юге Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 метров в секунду.
 
26 ноября на юге, в центре Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
26 ноября на северо-западе Улытауской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
26 ноября ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается метель, гололед. Ветер северный, северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
26 ноября ночью на большей части Абайской области ожидается снег, на востоке, юге области сильный снег, метель. Ветер северо-западный, на востоке, юге, в центре области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.
 
26 ноября на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается снег, ночью на севере, востоке области сильный снег, метель. Ветер западный, северо-западный, на западе, юге, в центре области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.
 
26 ноября в Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, на западе, севере, в центре области 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 26 ноября на юге Павлодарской области ожидается метель. Ветер северный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
26-27 ноября на северо-востоке, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 
26 ноября ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
26 ноября на севере, юге Костанайской области ожидается туман.
 
Напомним, в выходные дни на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние северный антициклон, наполненный холодным арктическим воздухом.
 

Президент РК поручил расследовать случаи нападения на офис редакции ElMedia

25.11.2022, 18:08 36571
Президент РК поручил расследовать случаи нападения на офис редакции ElMedia
Фото: Кадр с видео
Алматы. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил заняться расследованием случаев нападения на офис редакции ElMedia в Алматы, сообщает пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.
 

Направленное в адрес президента обращение международного фонда "Әділ сөз" и Союза журналистов Казахстана с просьбой защитить женщин-журналистов принято во внимание", - написал на своей странице в Сети Руслан Желдибай.

 
По его словам, соответствующим ведомствам поручено заняться расследованием инцидентов с целью привлечения к ответственности лиц, допустивших противоправные действия в отношении представителей средств массовой информации.

 
Ранее руководитель и автор проекта Elmedia Гульжан Ергалиева обратилась к министру внутренних дел Марату Ахметжанову по поводу непрекращающихся атак на редакцию, сообщает телеграм-канал Elmedia.
 

От имени пользователей нашего канала Elmedia, собравшего уже несколько миллионов просмотров, требую взять на контроль случаи террористических атак на нашу редакцию в Алматы, как и случаи атак на другие редакции других медиа", - заявила Гульжан Ергалиева.

 
По данным международного фонда защиты свободы слова "Әділ сөз", 25 ноября полиция задержала подозреваемых, четыре раза разбивавших стекла в бизнес-центре, где находится редакция ElMedia. Атаки продолжались 4 месяца и сопровождались угрожающими сообщениями.
 
Задержанными оказались два 18-летних парня, один алматинец, второй - житель Тараза. Полиция квалифицировала их действия как "Мелкое хулиганство".
 

Прекратите строить бесконечные дома - жители Астаны протестуют против застройки

25.11.2022, 14:01 41846
Прекратите строить бесконечные дома - жители Астаны протестуют против застройки
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Есильского района Астаны после ознакомления с генпланом застройки города потребовали прекратить бесконечное строительство новых жилых комплексов.
 
По словам жителей, в районе не хватает социальных объектов и скверов, а плотно возведенные высотки портят облик столицы, сообщает Sputnik.kz.
 

Мы посмотрели сегодня генплан, все очень красочно, конечно, просматривается и прослеживается забота о красоте города. За исключением отдельных вещей. Мы - жители ЖК "BI city Seuol" с февраля месяца пытаемся довести до акимата, до решающих структур, что вокруг Хан Шатыра не должно быть застройки МЖК, который фактически портит общую картину самой достопримечательности Хан Шатыра. Тем более в этом районе отсутствует государственная школа, социальные объекты, то есть детские сады, там отсутствует поликлиника полноценная", - говорит житель столицы Бахытжан Рахманкулов.

 
По словам активистов, рядом с ЖК "BI city Seuol" изначально по генплану планировалось строительство школы на 900 мест. Теперь количество мест сократили до 300. А вместо школы идет стройка МЖК, который будет состоять из нескольких блоков, что превращает район вблизи Хан Шатыра в муравейник, говорит жительница столицы Айнур Абенова.
 

Район Хан Шатыра настолько застроен, там построились такие муравейники, как Sat-Ns, перед нами строятся вот эти 24 этажа - муравейник, потом "Базис" хочет воткнуть свои дома, и школу они уменьшили из 900 на 300 мест. Триста детей - даже мы понимаем, что это первый класс не заполнит. 300 детей - это очень маленькая школа", - говорит Абенова.

 
Ранее жители столицы уже обращались в акимат города с требованием не вносить изменения в генеральный план и построить школу вместо МЖК.

 
 
Напомним, в начале октября премьер-министр Алихан Смаилов отметил необходимость решения проблемы хаотичной застройки городов.
 
В ноябре президент назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы.
 

Резкое похолодание ожидается в выходные в Казахстане

25.11.2022, 13:07 43321
Резкое похолодание ожидается в выходные в Казахстане
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В выходные дни на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние северный антициклон, наполненный холодным арктическим воздухом, информирует РГП "Казгидромет".
 
В выходные дни ожидается резкое понижение температуры воздуха на северо-западе, севере, в центре и на востоке страны и прекращение осадков. С прохождением атмосферных фронтов 26 ноября на востоке, 26-28 ноября на юге и юго-востоке республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде снега, 26 ноября на востоке, 26-27 ноября на юго-востоке - сильный снег.
 

По республике ожидаются туман, на востоке, юге и юго-востоке усиление ветра до 15-28 метров в секунду, на востоке с метелью, на юге и юго-востоке - гололед", - предупреждают синоптики.

 
Ночью на западе ожидается небольшое понижение температуры воздуха до 5-15 мороза, на северо-западе - до 20-30 мороза, севере - до 23-36 мороза, в центре - до 17-34 мороза, 27-28 ноября на востоке - до 27-38 мороза. 27-28 ноября ожидается понижение температуры воздуха на юге, юго-востоке до 5-15, в горных районах - до 15-20 мороза.
 

В Казахстане 88 ветеранов Великой Отечественной войны до сих пор стоят в очереди на жилье - сенатор

25.11.2022, 11:48 37821
В Казахстане 88 ветеранов Великой Отечественной войны до сих пор стоят в очереди на жилье - сенатор
Фото: Depositphotos
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе правительственного часа в сенате парламента депутат Серик Шайдаров отметил, что в Казахстане в очереди на получение жилья до сих пор стоят 88 ветеранов Великой Отечественной войны.
 
Депутат назвал данную ситуацию парадоксом. Ведь, по его словам, еще в 2015 году сообщалось, что все ветераны получили жилье.
 

Многие из ветеранов уже приблизились к столетнему рубежу. И без принятия оперативных мер получение жилья для многих из них так и останется несбыточной мечтой", - высказался он.


Серик Шайдаров также рассказал, что в стране на сегодня в жилье нуждаются более 148 тысяч неполных семей, из которых 60% имеют доходы ниже прожиточного минимума.

Получение кредитного жилья под 5% годовых для большей части таких семей станет непосильной ношей. Поэтому считаю, что уполномоченным государственным органам нужно всесторонне изучить данный вопрос, определить механизм получения кредитного жилья под 2% годовых для реально нуждающихся неполных семей, включая внесение изменений в действующие программы по обеспечению жильем данной категории населения", - сказал депутат.  


В Алматы ветерана войны поздравили с вековым юбилеем.

 

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