Трех сестёр из Жетысая выписали из больницы и поселили в Центре адаптации несовершеннолетних в Шымкенте

Туркестан. 22 апреля. Kazakhstan Today - Трех сестер, подвергавшихся постоянным истязаниям со стороны мачехи, уже выписали из больницы и поместили в "Центр адаптации несовершеннолетних" в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

Полуторагодовалого ребенка мачехи также забрали из семьи и направили в Дом ребенка в Шымкенте.

Три несовершеннолетние сестры, которые с 11 апреля 2019 года находились в районной больнице, были выписаны 20 апреля 2019 года в связи с выздоровлением. На основании решения "Комиссии по делам несовершеннолетних и охраны их прав" от 18 апреля 2019 года 20 апреля 2019 года три несовершеннолетние сестры размещены в КГУ "Центр адаптации несовершеннолетних" управления по делам семьи, детей и молодежи Шымкента. Полуторагодовалый ребенок этой семьи помещен в КГУ "Специализированный дом ребенка" управления здравоохранения Шымкента", - сообщает пресс-служба управления образования Туркестанской области.

В ведомстве отметили, что сестры находятся под постоянным наблюдением психологов.

Подозреваемая в истязании детей гражданская жена отца девочек по решению суда находится под домашним арестом. Женщину не стали заключать под стражу в связи с беременностью.

Как сообщалось ранее, следы от ножевых ранений и истязательств плоскогубцами на теле одной из девочек заметили учителя школы и тут же вызвали полицию. Выяснилось, что девочку и двух ее сестер на протяжении длительного времени истязала мачеха, при этом вела "дневник наказаний", в котором подробно расписывала, как и сколько раз издевалась над детьми. Девочек не просто били: мачеха ранила их ножом, зажимала пальцы и язык плоскогубцами, загоняла под ногти иглы, кормила помоями, травила химикатами, заставляла сидеть в ледяной воде и запирала в холодильнике, ночью выгоняла на улицу. Родной отец девочек утверждает, что не догадывался об этом, однако не ясно, как можно было не заметить, что тела детей сплошь покрыты ранами и шрамами. Соседи также рассказали, что видели, как с детьми жестоко обращаются, и делали замечания мачехе, но действенной помощи девочкам никто не оказал.

В настоящее время следственное управление ДП Туркестанской области расследует против 28-летней мачехи уголовное дело по двум статьям: 110 (Истязание) и 140 (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Так как истязательница беременна, она взята под домашний арест. Расследование дела находится на контроле министра внутренних дел РК и прокурора области.

Также в полиции заявляют, что отец девочек является приверженцем деструктивного религиозного течения.

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