Третий борт с эвакуированными казахстанцами приземлился в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Атырауской, Туркестанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 5 марта на северо-востоке, в центре Актюбинской области ожидается гололед. Днем на севере области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20, днем на юге области 25 метров в секунду.

5 марта на западе и в центре Костанайской области ожидаются гололед, туман. На востоке и юге области низовая метель. Ветер юго-восточный, на юге области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 5 марта на западе Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, ветер юго-западный, южный 15-20 метров в секунду. На юго-западе области ожидается туман.

5 марта в северной, центральной части Восточно-Казахстанской области ожидается туман, гололед. Ночью в центре области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, в центре области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду.

5 марта на востоке, севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

Ночью 5 марта на большей части Кызылординской области ожидается дождь. Ветер юго-западный ночью в центре области 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, порывы 25 метров в секунду.

5 марта на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются туман, гололед.

5 марта на западе Атырауской области ожидается сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду, на западе, востоке и в центре области порывы 23-28 метров в секунду.

В Нур-Султане 5 марта временами ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем порывы 15-20 метров в секунду.

В связи с прогнозом положительных температур воздуха и сильных дождей, в период 5 - 7 марта в Туркестанской и Жамбылской областях, ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.