Три младенца пострадали из-за сотовых телефонов в Восточном Казахстане

Усть-Каменогорск. 21 сентября. Kazakhstan Today - Три младенца получили серьезные травмы из-за сотовых телефонов в Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

Врачи Восточного Казахстана всерьез встревожены. Мобильники, по их словам, роняют детям на голову их мамы. Происходит это случайно, в основном во время кормления детей. Женщины с телефонами практически не расстаются, говорится в сюжете телеканала " Астана ".

Один из последних случаев произошел прямо в роддоме. Молодая мама хотела сообщить радостную новость о рождении ребенка близким, но выронила сотовый. Только что появившийся на свет малыш получил серьезные травмы черепа и был отправлен на лечение в нейрохирургию.

При этом за нанесение вреда несовершеннолетнему женщинам грозят штрафы до 250 тыс. тенге. В прошлом году из-за сотовых телефонов были травмированы пять младенцев.

Мамы разговаривают по сотке, плечом держат ее у уха, а руки заняты кормлением ребенка, в результате падения сотовых телефонов на голову ребенка приводят к сотрясению головного мозга, даже были случаи перелома костей черепа", - прокомментировал заведующий детским отделением нейрохирургии Центра матери и ребенка ВКО Серик Кизатуллин.

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