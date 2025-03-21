20.03.2025, 14:33 32146
Три области Казахстана находятся в зоне высокого риска паводков
Фото: МЧС РК
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов рассказал, какие области страны находятся в зоне высокого риска паводков.
Нуржан Нуржигитов напомнил, что в Казахстане введена в эксплуатацию система прогнозирования паводков Tasqyn. Информация, которая формируется данной системой, передается местным исполнительным органам.
По словам министра, в зависимости от рисков угрозы паводков все области Казахстана были поделены на три зоны. В красную зону с высоким риском подтопления вошли Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Абайская области.
Восемь регионов вошли в зону со средним риском. Ну и южные регионы вошли в зону, где мы не видим, что будут подтопления", - уточнил Нуржигитов.
Глава Минводы отметил, что система работает в режиме реально времени и высвечивает красным цветом регион, где возникает риск подтопления. А местные исполнительные органы принимают соответствующие меры.
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20.03.2025, 16:34 28241
Казахстанцы смогут узнать об утечке персональных данных
Планируется создание реестра утраченных данных
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году в Казахстане планируется создание реестра утраченных данных. Об этом сообщил председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК Руслан Абдикаликов во время пресс-конференции в СЦК.
Мы создадим такую базу, где каждый гражданин сможет ввести свои данные, к примеру имя, фамилию, номер телефона, электронную почту. И система ему выдаст, были ли по таким данным какие-либо утечки вообще в мире", - сказал он.
По словам спикера, это важно для того, чтобы информировать граждан об обнаружении утечки. Вместе с тем граждане смогут понять, какой объем данных уже утерян.
Кроме того, планируется вести работу по киберстрахованию, то есть казахстанцы смогут получать страховые выплаты за утечку данных.
В мажилисе парламента РК презентовали законопроект об искусственном интеллекте. Депутаты обсудили риски утечек данных казахстанцев и меры для усиления их защиты.
20.03.2025, 10:49 39476
В честь Наурыза сезон катаний на "Медеу" продлен до 25 марта
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году высокогорный каток "Медеу" завершит сезон на десять дней позже обычного - 25 марта. Решение продлить массовые катания принято в честь празднования Наурыза, сообщили в городском акимате.
Обычно сезон завершался 15 марта, как это было в предыдущие годы. Однако в этом году благодаря праздничным дням и высокому спросу каток будет работать еще на десять дней дольше", - проинформировали в акимате.
В связи с наступлением весеннего потепления и усиленной солнечной активности, которая влияет на качество льда, массовые катания будут проводиться только в вечернее время.
График работы:
будние дни - с 17.00 до 20.00;
выходные и праздничные дни - с 17.00 до 20.00 и с 21.00 до 24.00.
Напомним, после завершения сезона катаний каток закроется на реконструкцию. Она запланирована на 2025-2027 годы за счет средств местного бюджета.
Как отмечал ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, реконструкция объекта улучшит технические характеристики арены. Таким образом, "Медеу" будет соответствовать требованиям Международного союза конькобежцев для проведения международных соревнований по конькобежному спорту и фигурному катанию.
Акимат города Алматы в рамках реконструкции примет меры по расширению его функциональных возможностей для проведения соревнований по хоккею с мячом, чемпионатов мира по спидвею на льду, различных культурно-спортивных массовых мероприятий, таких как ледовые шоу, показательные выступления.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос "Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса "Медеу". Считаете ли вы, что "Медеу" и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?". Большинство респондентов считают, что необходимо вернуть все спортобъекты в госуправление.
19.03.2025, 20:58 60111
В Казахстане объединение охотников пыталось запатентовать породу собак тазы
Фото: qr-pib.kz
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - РОО "Союз кинологов Казахстана" и Министерство экологии обратились в суд с иском к Республиканской ассоциации общественных объединений охотников "Қансонар" о признании патента недействительным, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного экономического суда Астаны.
30 декабря 2024 года Институт интеллектуальной собственности выдал ответчику патент на селекционное достижение "Порода собак казахский тазы". Однако в ходе судебного разбирательства установлены нарушения при выдаче патента существенных условий патентоспособности.
Порода тазы является древней казахской породой и ранее уже зарегистрирована за Республикой Казахстан на международном уровне. Таким образом, "казахский тазы" не является новой породой, так как не только не отвечает условиям новизны, но и законодательно закреплен задолго до выдачи патента ответчику", - говорится в сообщении суда.
Полученный патент предоставляет исключительное право ответчику на производство, разведение и продажу собак (щенков) этой породы, экспорт и импорт племенного материала и ограничивает такие права в отношении других владельцев и заводчиков собак по всей стране.
В суде добавили, что эти ограничения могут усложнить развитие и популяризацию собак, ограничить свободный доступ, что противоречит национальным интересам и ставит под угрозу сохранение генетического фонда.
Решением суда удовлетворен иск о признании патента недействительным. Решение не вступило в законную силу.
Справка: по информации, опубликованной на сайте Республиканской ассоциации общественных объединений охотников "Қансонар", организация предоставляет услуги по выдаче и замене удостоверения охотника, регистрации ножей, охотничьих собак и ловчих птиц в удостоверении охотника.
Напомним, в октябре 2024 года впервые в истории выставок Международной кинологической федерации (FCI) собаки породы "казахский тазы" официально выставлялись в 10-й породной группе борзых.
19.03.2025, 09:32 88466
В МВД РК напомнили о необходимости зарегистрировать мопеды до 5 апреля
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел РК напомнили о необходимости регистрации мопедов, сообщает Polisia.kz.
Напоминаем, что осталось всего чуть больше двух недель, чтобы успеть зарегистрировать мопеды. После 5 апреля управление незарегистрированным мопедом будет считаться нарушением закона. В случае выявления такого правонарушения предусмотрена ответственность согласно части 2 статьи 590 Административного кодекса", - сказал начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
В настоящее время по республике зарегистрировано 8527 мопедов.
Для регистрации нужно обратиться в СпецЦОН по месту жительства. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, можно предоставить и в электронном виде, технический паспорт или сведения о технических характеристиках мопеда. Заполнить заявление. Провести осмотр мопеда. Оплатить государственные пошлины за регистрацию транспортного средства, выдачу свидетельства о регистрации и госномер. Не откладывайте регистрацию! Позаботьтесь о соответствии вашего мопеда требованиям закона заранее, чтобы избежать неприятных последствий", - отметил представитель МВД.
18.03.2025, 16:30 114431
Опубликован список лиц, получающих иностранное финансирование
Фото: pexels.com
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов МФ РК опубликовал очередной реестр лиц, получивших иностранное финансирование во втором полугодии 2024 года.
По данным ведомства, за 2023-2024 годы сведения представлены 295 лицами. Из них регулярно финансирование из за рубежа получали 118 лиц, периодически - 96 лиц, однократно - 81 лицо.
За 2023 год сведения о получении денег и (или) имущества от иностранных источников представлены 267 лицами на сумму 28,7 млрд. (1 полугодие 2023 года - 239 лицами на 14,3 млрд тенге, 2 полугодие 2023 года - 192 лицами на 14,4 млрд тенге. За 2024 год сведения о получении денег и (или) имущества от иностранных источников представлены 218 лицами на сумму 27,2 млрд (1 полугодие 2024 года - 192 лицами на 13,6 млрд тенге, 2 полугодие 2024 года - 200 лицами на 13,6 млрд тенге)", - проинформировали в КГД.
В ведомстве отметили, что данная мера направлена на повышения уровня доверия граждан как к государству, так и неправительственным организациям.
Напомним, на "борьбу с дезинформацией" в Казахстане США потратили $4,5 млн. Депутаты мажилиса парламента РК предложили ввести закон об иноагентах.
18.03.2025, 09:29 128146
В Алматы в связи с празднованием Наурыза временно перекроют ряд улиц
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в рамках подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Наурыз мейрамы, запланированы временные ограничения движения транспорта, сообщили в городском акимате.
С 19 по 23 марта будет закрыт для движения участок улицы Толе би - от проспекта Назарбаева до улицы Абылай хана.
В связи с этим на вышеуказанный период внесены изменения в схему движения 10 маршрутов общественного транспорта. Это маршруты №16, 37, 48, 126, 201, 205, 206, 209, 210 и 224. Объезд площади Астана в восточном направлении будет осуществляться по улице Кабанбай батыра, в западном - по Богенбай батыра. При этом, маршруты №16 и 126 будут объезжать по указанный участок по улице Гоголя", - проинформировали в акимате.
Кроме того, 22 марта с 06.00 до 11.30 временно перекроют проспект Абая - от проспекта Назарбаева до проспекта Достык.
18.03.2025, 08:34 130716
На двух республиканских трассах в Казахстане введено ограничение движения
Фото: КазАвтоЖол
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 08.00 18 марта 2025 года на двух республиканских автомобильных дорогах в двух областях введено ограничение движения. Об этом сообщили в НК "КазАвтоЖол".
В частности, в Актюбинской области ограничение введено на 3-92 км автодороги Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз (Кандыагаш -город Эмба).
Как сообщили в нацкомпании, в Актюбинской области произошел перелив воды через объездную дорогу возле моста Жем.
18 марта 2025 года, примерно в 06.00, на 92-м километре республиканской автодороги Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз в районе моста через реку Жем зафиксирован перелив воды на объездной дороге. Протяженность подтопленного участка составляет 100 метров, высота воды достигает 50 см. В связи с повышением уровня воды движение всех транспортных средств по мосту временно ограничено. Для пешеходов движение остается открытым", - пояснили в компании.
Кроме того, в Костанайской области введено ограничение движения в нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).
В настоящее время для содержания дорог задействованы 60 единиц спецтехники и 96 специалистов.
Ранее талая вода размыла временный мост на реке в Западном Казахстане.
17.03.2025, 14:16 142666
Аэропорт Астаны предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов
Изменения связаны с подготовкой к военному параду
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Международный аэропорт Астаны предупреждает о возможных изменениях в расписании авиарейсов в период подготовки и проведения военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества Республики Казахстан.
В период с 22 апреля по 7 мая 2025 года в воздушном пространстве над Астаной будут введены кратковременные ограничения, связанные с тренировочными полетами военной авиации, сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.
В связи с этим возможны корректировки в расписании вылетов и прилетов. Аэропорт рекомендует пассажирам заранее уточнять актуальную информацию у авиакомпаний и на официальных ресурсах аэропорта. Просим с пониманием отнестись к временным ограничениям и планировать поездки с учетом возможных изменений", - предупредили в пресс-службе.
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