Три области Казахстана находятся в зоне высокого риска паводков

Фото: акимат Алматы

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Алматы. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году высокогорный каток "Медеу" завершит сезон на десять дней позже обычного - 25 марта. Решение продлить массовые катания принято в честь празднования Наурыза, - В этом году высокогорный каток "Медеу" завершит сезон на десять дней позже обычного - 25 марта. Решение продлить массовые катания принято в честь празднования Наурыза, сообщили в городском акимате.





Обычно сезон завершался 15 марта, как это было в предыдущие годы. Однако в этом году благодаря праздничным дням и высокому спросу каток будет работать еще на десять дней дольше", - проинформировали в акимате.





В связи с наступлением весеннего потепления и усиленной солнечной активности, которая влияет на качество льда, массовые катания будут проводиться только в вечернее время.





График работы:





будние дни - с 17.00 до 20.00;





выходные и праздничные дни - с 17.00 до 20.00 и с 21.00 до 24.00.





Напомним, после завершения сезона катаний каток закроется на реконструкцию . Она запланирована на 2025-2027 годы за счет средств местного бюджета.





Как отмечал ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, реконструкция объекта улучшит технические характеристики арены. Таким образом, "Медеу" будет соответствовать требованиям Международного союза конькобежцев для проведения международных соревнований по конькобежному спорту и фигурному катанию.





Акимат города Алматы в рамках реконструкции примет меры по расширению его функциональных возможностей для проведения соревнований по хоккею с мячом, чемпионатов мира по спидвею на льду, различных культурно-спортивных массовых мероприятий, таких как ледовые шоу, показательные выступления.





Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос "Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса "Медеу". Считаете ли вы, что "Медеу" и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?". Большинство респондентов считают, что необходимо вернуть все спортобъекты в госуправление.