Трое пострадавших в крупной аварии в столице находятся в тяжелом состоянии

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Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Аким столицы Бахыт Султанов и министр здравоохранения Елжан Биртанов посетили Городскую многопрофильную больницу №2, где навестили пострадавших в результате вчерашнего столкновения автобусов, передает Kazakhstan Today.

По словам главного врача клиники Ивана Ли, сейчас в стационаре находятся 13 пострадавших: состояние восьми из них оценивается как средней степени тяжести (они находятся в травматологическом отделении), два пациента находятся в отделении торакальной хирургии, еще трое - в тяжелом состоянии в реанимационном отделении, пишет официальный сайт столичного акимата.

Вчера мы провели пять операций по жизнеугрожающим показаниям. Это целый спектр высокосложных операций: и остановка внутрибрюшного кровотечения, и металлоостеосинтез размозженных конечностей, и ампутация. Ампутация была одна. К сожалению, одной пострадавшей женщине совершенно невозможно было спасти конечность", - сообщил Ли.

По его словам, части пациентов предстоит длительное лечение, некоторые могут быть выписаны через 7-10 дней.

Напомним, утром 26 марта на проспекте Кабанбай-батыра в столице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автобусов и легковых автомобилей. Автобус пригородного маршрута №303 допустил столкновение с автобусом маршрута №12. В результате аварии погибли два человека, 36 госпитализированы с различными травмами. Аким Нур-Султана выразил соболезнования семьям погибших и распорядился оказать им и пострадавшим в аварии всемерную помощь. Причины ДТП выясняются.

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