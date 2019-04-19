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Туркестан. 18 апреля. Kazakhstan Today - Трех несовершеннолетних сестер, над которыми издевалась мачеха, решили оставить в больнице, передает Kazakhstan Today.

По данным Otyrar.kz, пострадавших девочек вчера готовили к выписке. В стационаре Центральной больницы Жетысая они находились с 12 апреля и, по медицинским правилам, должны были выписаться 17 апреля.

"Согласно протоколу, мы лечим 5 дней. Поэтому мы решили выписать сегодня девочек, но, по просьбе родственников, было принято решение продолжить наблюдение врачей в другом отделении больницы", - сообщил врач-травматолог Центральной больницы Жетысая Пернебай Сыдыков.

Больше года дети скрывали от всех, в том числе и от родного отца, синяки и ссадины от побоев, наказаний с помощью плоскогубцев и игл, которые им устраивала мачеха.

Я даже и не замечал, так как дочки мои надевали одежду с длинным рукавом, закрывая руки и ноги. Я обнимал их и спрашивал, все ли нормально? Они говорили - да, я после это ложился и засыпал", - говорит отец девочек Нурмухамет Коимбетов.

Правда, соседи не раз замечали, что с сестрами творится что-то неладное.

Сарсенкуль Нурмаханова, соседка: "Я видела, как девочка с синяками на шее ходила. Кроме того, старшую девочку забирали рано утром и привозили поздним вечером. Мачеха возила ее в сторону дома ее отца, избивала и пугала. После привозила обратно. Но наши соседи все видели синяки на теле детей и предупредили их мачеху".

Мы неоднократно видели, как ночью, в 4-5, она выгоняла детей на улицу. Видели, как у детей на шее были синяки. Когда мы задавали вопрос, откуда синяки, старшая нам говорила, что их мачеха душила ее. Но она просила, чтобы мачеха не узнала о том, что она рассказала. Они говорили, что сильно боятся свою маму", - рассказывает другая соседка Жамиля Мирзаева.

Школьная учительница так же обращала внимание на отсутствие настроения у сестер и даже попыталась беседовать с ними.

Я отдельно позвала девочку для разговора. Тогда она мне сказала, что у нее просто нет настроения. Я спросила: а зачем она пришла в медицинской маске. Я сразу же сняла с нее маску и увидела, что губа с правой стороны была порвана. А на челюсти был синяк. Я начала расспрашивать, что произошло. И тогда она расплакалась и рассказала, что ее избила мать", - сказала учительница Айганым Торбаева.

Напомним, три девочки-сестры, которые пострадали от рук мачехи, находятся в Жетысайской центральной больнице. У них выявлены множественные ушибы, инфицированные раны, ссадины тела. По данному факту полицейские Жетысайского района возбудили уголовное дело. Проводится досудебное расследование в соответствии со статьей 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Подозреваемая водворена в ИВС. Данный факт находится на контроле министра внутренних дел РК и прокурора области.

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