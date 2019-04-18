Уголовное дело по факту издевательств над детьми в Туркестанской области взято на личный контроль министра внутренних дел

Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений детям в Туркестанской области взято на личный контроль министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, передает Kazakhstan Today.

"В социальных сетях широкую огласку получила ситуация, произошедшая в семье из Жетисайского района. По факту избиения детей и нанесения телесных повреждении возбуждено уголовное дело, проводится следственные действия. Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования по статье 140 УК РК. Подозреваемая задержана", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

Уголовное дело взято на личный контроль министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.

Как сообщалось ранее, полиция Туркестанской области проводит расследование в отношении жительницы Жетысайского района, в семье которой дети подверглись нечеловеческим издевательствам.

Компетентными органами в одной из семей Жетысайского района выявлен факт нанесения телесных повреждений детям мачехой. Данный факт зарегистрирован в Жетысайском РОП. Проводится досудебное расследование в соответствии со статьей 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Вместе с тем из соцсетей стало известно, что истязаниям в семье были подвергнуты три девочки. Информацию подтвердили в пресс-службе акима Туркестанской области. Как уточнили в акимате, 11 апреля директор средней школы обратился в районный отдел образования с информацией о том, что у трех сестер, учащихся данной школы, обнаружены телесные повреждения. На следующий день районным отделом полиции было начато досудебное расследование.

По данным СМИ, издевавшаяся над детьми 28-летняя женщина в настоящее время беременна. Отец детей ранее был женат, девочки, подвергшиеся издевательствам, от первого брака. Также у родителей есть еще один общий малолетний ребенок.

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