Цех по переработке мяса ввели в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 2 МАЯ - Новый цех по переработке мяса открылся на территории ТОО "АСКОП". Мясоперерабатывающий цех - одно из звеньев цепочки ТОО "АСКОП", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Предприятие, находящееся в Егиндыкольском районе, занимающееся выращиванием зерна и разведением крупного рогатого скота и птицы, передает управление внутренней политики.

Предприятие самостоятельно выполняет все процессы мясопереработки: от разделки туш до упаковки готовой продукции.

Производитель отметил, что ингредиенты для производимой продукции только натуральные и высокого качества, сырье предприятие использует исключительно свое.

Предприятие специализируется на выпуске мясных полуфабрикатов. Для производства используется исключительно натуральное мясо, без добавления сои. Сейчас цех производит тушенку говяжью, свиную, пельмени, шашлыки из баранины и говядины и еще более пяти наименований продукции. В дальнейшем начнется выпуск различных каш с мясом, вареников с разными начинками, сырников, планируется выпуск ливерной, печеночной, мясной колбасы. Нужно сказать, что предприятие долгое время снабжает качественной молочной продукцией население района", - рассказал директор предприятия.

С увеличением ассортимента руководство цеха будет искать новые рынки сбыта продукции. На сегодня мясные полуфабрикаты можно приобрести не только в крупных торговых точках района, но и в магазинах области, столицы. В будущем планируется открытие собственного магазина, на прилавках которого будет представлена экологически чистая продукция ТОО "АСКОП".

Кроме того, в планах руководства предприятия запуск дополнительного модульного комплекса на 200 голов КРС и 500 голов свиней.

К слову, сегодня ТОО "АСКОП" - компания, специализирующаяся не только на промышленном животноводстве, мясопереработке, но и на растениеводстве, переработке зернового сырья.

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