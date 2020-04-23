Ценность наследия Абая обсудят учёные разных стран на международной онлайн-конференции в Караганде

В стране действует режим ЧП, в нашем городе усиленный карантин. Собраться очно мы не можем. Запланированную конференцию, посвящённую 175-летию Абая, проводим в режиме онлайн. Абай Кунанбаев как мыслитель, поэт, просветитель, основатель новой литературы нации, переводчик, композитор, оставил неизгладимый след в истории страны. На конференции обсудим ценность духовного наследия Абая, его роль в мировой культуре. А также затронем актуальные вопросы в правовой, экономической, социокультурной сферах", - сказала Татьяна Смолькина, проректор по научной работе и международному сотрудничеству Академии Bolashaq.
По её словам, соорганизаторами конференции выступили партнёры академии - университеты ближнего и дальнего зарубежья, а также Международный центр гуманной педагогики (Москва, РФ). В оргкомитет поступило 218 докладов. Все они будут опубликованы в научном сборнике.
Конечно, из-за сложной ситуации в этом году участников меньше. В прежние годы доходило до 500 человек. Мы благодарны всем, кто откликнулся, предоставил свои работы. Это говорит о том, что в столь непростое время мы по-прежнему вместе", - отметила Татьяна Смолькина.
На пленарном заседании международной конференции в прямом эфире выступят учёные из Казахстана, России и Украины. Участие примут абаеведы. Обсуждение продолжится в секциях.
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