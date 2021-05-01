Центральный парк Алматы будет закрыт 1 мая

АЛМАТЫ. 30 АПРЕЛЯ - Центральный парк Алматы, бывший парк имени Горького в Алматы, будет закрыт на санитарную обработку 1 мая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Информация о закрытии Центрального парка Алматы на санобработку опубликована на официальной странице парка в Instagram.

Сообщаем вам, что 1 мая 2021 года Центральный парк культуры и отдыха Алматы будет закрыт для проведения санитарной и дезинфекционной обработки", - сообщает администрация парка.

Кроме того, как сообщили в управлении городской мобильности Алматы, 1 и 2 мая ряд автобусных и троллейбусных маршрутов не будет доезжать до ПКиО.

В связи с проводимыми ремонтными работами троллейбусной линии и кабельной сети 1 и 2 мая по улице Гоголя в западном и восточном направлениях - от улицы Калдаякова до остановочного пункта ПКиО - будет внесено изменение в схемы троллейбусных и автобусных маршрутов", - сказано в сообщении ведомства.

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