Центральный рынок Нур-Султана возобновляет деятельность

Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - Акимат Нур-Султана проинспектировал подготовку крупнейшего торгового центра города и дал "добро" на его работу, передает Kazakhstan Today.

Сегодня мы вместе с органами СЭС изучили готовность Центрального рынка к восстановлению работы в рамках смягчения карантина. Готовность высокая. В принципе, все рынки обеспечены антисептиками, масками, организована логистика. Руководством рынка ведется контроль над соблюдением санитарных норм, и это работа по контролю будет продолжаться в дальнейшем руководством рынка", - сказал по итогам объезда руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан Ерлан Бекмурзаев.

По словам директора управляющей компании Центрального рынка Атахана Абдижалилова, торговцы и сотрудники рынка полностью обеспечены антисептиками, перчатками, санитайзерами.

Ежедневно мы это проверяем", - подчеркнул он.

По информации пресс-службы столичного акимата, в данное время в каждом бутике Центрального рынка в наличии антисептические средства, каждые два часа проводится влажная уборка.

Кроме того, акимат провел инспекцию гостиниц для выяснения их готовности к приему гостей. Так, были проверены гостиницы Astana Marriott и G Impire.





Аким города поднял вопрос о готовности гостиниц в связи с возобновлением авиасообщений, и мы решили проверить их готовность. Сегодня мы убедились, что меры санитарной защиты здесь принимаются", - сказал Ерлан Бекмурзаев.

По словам генерального менеджера отеля Astana Marriott Куралай Онгаровой, дезинфекция и соблюдение саннорм являются обязательными и соблюдаются в отеле неукоснительно.

На сегодняшний день мной уже проведен объезд и обход гостиниц, и подготовительная работа показывает, что гостиницы в целом готовы к принятию посетителей, организованы все противоэпидемиологические мероприятия. Все санитарно-эпидемиологические требования выдерживаются", – отметила главный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева.

Отметим, с 18 мая разрешена деятельность объектов общепита (кафе, рестораны) с проектным числом посадочных мест до 50, включая на летники (на открытом воздухе), дежурных групп детских садов, детских коррекционных кабинетов (только для индивидуальных занятий), непродовольственных рынков в зданиях и торговых домов.

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