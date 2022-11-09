Цены на аренду жилья в Казахстане за год выросли на 54%

Фото: Бюро нацстатистики РК
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Стоимость квартир вторичного рынка в Казахстане повысились на 27,1%, цены на новое жилье - на 16,6%, сообщает Бюро национальной статистики.
Также на 54,2% выросла арендная плата за благоустроенное жилье.
В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Актобе - на 30,3%, Усть-Каменогорске - на 26,3%, Костанае - на 25,4%. На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали Талдыкорган (44,6%), Семей (44%), Актау (43,3%), Актобе (42,4%), а на рынке аренды жилья - Алматы (89,7%), Караганда (64,2%) и Костанай (58,5%).
Цены на перепродажу квартир за месяц выросли на 2,1%, продажу нового жилья - на 0,9%. Арендная плата за благоустроенное жилье в октябре по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 5,6%.