Цифровые технологии и инновации для Евразии: лидеры отрасли обсудят ключевые вопросы на бизнес-форуме ЕАБР

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Алматы. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития обсудит актуальные вопросы, связанные с развитием цифровых технологий и инновационных проектов в евразийском пространстве, в рамках сессии "Цифровые технологии и инновации для Евразии" на бизнес-форуме ЕАБР, который пройдет 27-28 июня в Алматы, сообщает пресс-служба банка.





На предстоящей сессии будут обсуждаться ключевые вопросы, касающиеся развития трансграничных цифровых проектов и инициатив. Участники рассмотрят, что необходимо для их успешного развития, какие проблемы возникают у цифровых стартапов при привлечении финансирования и на этапе реализации", - проинформировали в банке.





Подчеркивается, что особое внимание будет уделено роли инструментов венчурного финансирования при создании новых эффективных методов инвестирования в новые цифровые продукты.





Кроме того, будут рассмотрены перспективы развития цифровых проектов, финансируемых ЕАБР, и возможности усиления их поддержки", - добавили в пресс-службе.





Справка:





Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.





Фонд цифровых инициатив (ФЦИ) ЕАБР создан в июне 2020 года. Цель фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.