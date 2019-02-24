Цифры пугают: в МОН заявили о росте числа суицидов среди детей и подростков

Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане растет число детских суицидов. Об этом сегодня на коллегии Министерства образования и науки заявила советник министра Раиса Шер, передает Kazakhstan Today.

По сравнению с 2017 годом наблюдается увеличение суицидов среди детей на 6,6%. В том числе в Кызылординской на 7 случаев, Мангистауской - на 5 случаев, Атырауской - на 4 случая, Жамбылской - на 4 случая, Костанайской областях - на 3 случая; в Павлодарской, Туркестанской областях - на 5 случаев. Цифры, конечно, пугают", - сказала Раиса Шер.

По мнению специалистов, причина кроется в искажении моральных ценностей в обществе. "Важным является среда - семья, улица, школа, колледж, Интернет", - отметила спикер.

Она также проинформировала, что результаты исследования Индекса благополучия детей, проведенного в прошлом году, выявили самые низкие индексы в Костанайской (0,60%), Акмолинской (0,65%) и Алматинской (0,68%) областях. В целом Индекс по безопасности по Казахстану составил лишь 0,7%.

Шер напомнила о шокирующих событиях в подростковой среде, произошедших в конце прошлого и начале этого года.

Всплеск унижений и драк школьников, порой со смертельным исходом, наблюдала вся страна. Только в одной Актюбинской области произошло три случая. Студентки одного из колледжей Шымкента были задержаны за ограбление школьниц, агрессивно и жестоко избивали ребят их одноклассники в Туркестанской области. В этой же области год назад 17-летний подросток ежедневно вымогал деньги у 20 ребят, один из которых совершил суицид. В Карагандинской области школьники не поделили место за столиком в пиццерии, устроив драку", - перечислила советник.

При этом она подчеркнула, что многие случаи насилия и жестокости носят латентный характер, существует практика замалчивания таких случаев.

Сегодня на учете состоят свыше 5 тыс. несовершеннолетних. Число преступлений среди подростков увеличилось в Алматы - на 33,5%, в Кызылординской, Мангистауской областях и Астане - на 18%, Акмолинской и Актюбинской областях - на 11%, Туркестанской области - на 7,8%. В 2018 году количество преступлений в отношении детей составило свыше 2 тысяч. Наблюдается рост в Актюбинской - 187, Туркестанской - 207, Северо-Казахстанской - 59 областях, Шымкенте - 166 и в Астане - 84", - заключила Раиса Шер.

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