Туман и гололед ожидаются в ряде регионов Казахстана

Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.
Согласно информации РГП "Казгидромет", 30 января в Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду.
30 января в Акмолинской области местами ожидается туман. В Актюбинской области местами ожидается туман. Ночью местами ожидается гололед, ветер юго-восточный, восточный, 16 метров в секунду", - сказано в сообщении.
Туман и гололед ожидаются в субботу также и в Западно-Казахстанской области.
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