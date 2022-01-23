Туман, ветер и гололед обещают синоптики в воскресенье

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НУР-СУЛТАН. 23 ЯНВАРЯ - Казахстанские синоптики представили прогноз погоды на воскресенье, 23 января, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет
", в Нур-Султане
ожидается переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 22-24 градуса, днем - минус 14-16.
В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 метров в секунду. Температура ночью - минус 4-6 градусов, днем - до плюс двух.
В Шымкенте переменная облачность, ночью снег, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 4-6 градусов мороза, днем - 2-4 тепла.
В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 2-4 градуса мороза, днем - 1-3 тепла.
В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 20-22 градуса мороза, днем - 10-12 мороза.
В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 8-10 градусов мороза, днем - 4-6 мороза.
В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью - минус 18-20 градусов, днем - минус 8-10 градусов.
В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 20-22 градуса мороза, днем - 12-14 мороза.
В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 19-21 градус мороза, днем - 13-15 мороза.
В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 4-6 градусов мороза, днем - 2-4 мороза. По области ожидается туман.
В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 24-26 градусов мороза, днем - 14-16 мороза.
В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 25-27 градусов мороза, днем - 14-16 мороза. По области ожидается туман.
В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 13-15 градусов мороза, днем - 3-5 мороза.
В Таразе переменная облачность, ночью дождь со снегом, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 1-3 градуса мороза, днем - 1-3 тепла.
В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 5-7 градусов мороза, днем - 1-3 тепла. В горных, предгорных районах ожидается туман.
В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 12-14 градусов мороза, днем - 8-10 мороза. По области ожидается туман.
В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 25-27 градусов мороза, днем - 13-15 мороза.