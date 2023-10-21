Туристский налог Bed tax отменят в Казахстане

В ближайшее время будут срочно внесены изменения в соответствующий приказ

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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил, что налог для иностранцев Bed tax в Казахстане планируют отменить.





Мы приняли решение о том, что действие Bed tax необходимо прекратить. Он создает неудобства как для отечественного бизнеса, так и для прибывающих иностранных туристов. Несмотря на то, что до сегодняшнего дня с момента внедрения Bed tax по стране было собрано около 500 млн тенге", - цитирует zakon.kz Ержана Еркинбаева.





Он подчеркнул, что сейчас в министерстве принято решение действие Bed tax приостановить. В ближайшее время будут срочно внесены изменения в соответствующий приказ, и Bed tax, или туристский сбор, будет приостановлен.





В будущем, по мнению вице-министра, сбор Bed tax не будет возобновлен.





Между тем, говоря о ситуации в сфере туризма, он подчеркнул, что за первые полгода в стране выросло количество туристов, сообщает sputnik.kz.





внутренних - 3,1 миллиона человек;

иностранных - 516 тысяч человек.





Если турбизнес будет развиваться, то и налоги будут поступать больше, напомнил он.





По итогам этого года мы планируем получить 400 миллиардов тенге налогов от туризма", - заявил Ержан Еркинбаев.





Вице-министр поделился планами ведомства по развитию новых мер по развитию туризма. Среди них:





внедрение туристского cash back;

наделение акиматов компетенциями по созданию инфраструктуры вне населенных пунктов;

увеличение сроков льготного кредитования туристских проектов до 10 лет;

утверждение туристского бренда;

разрешение строительства объектов туризма на землях сельхозназначения;

цифровизация деятельности гидов;

совершенствование системы классификаций мест размещения.





Также, по его словам, в текущем году принята концепция развития туризма на 2023-2029 годы, утверждены целевые показатели, информирует СЦК.





В том числе до 2029 года планируется довести количество внутренних туристов до 9 млн, иностранных - до 4 млн. Необходимо привлечь в 1,6 раза больше специалистов в сферу туризма, а объем инвестиций - в 2 раза.





Кроме того, было принято решение относительно мер государственной поддержки предпринимателям и инвесторам путем увеличения срока льготного финансирования с 7 до 10 лет.





Напомним, в РК с января ввели для иностранных граждан туристический взнос Bed tax.