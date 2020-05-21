Туркестанские фермеры несут миллионный ущерб из-за града

Туркестан. 20 мая. Kazakhstan Today - В Туркестанской области обрушившийся на поля град нанес миллионные убытки фермерам, передает Kazakhstan Today.

Крестьяне Туркестанской области несут миллионные убытки, из-за града, который обрушился на поля. Особенно пострадали хлопок и дыня, сообщает "Первый канал Евразия".

Около 15 млн тенге, получается, я потерял. 3 млн в кредит взял на 1 год, лошадей продал. У знакомых солярку и селитру взял в долг. Работы в ауле нет, вот мы и работаем на земле, другого дохода нет. Теперь дыню заново сажать надо. Двойные расходы, получается", - рассказывает фермер Бахытжан Жылтаев.





Отмечается, что в селе Костакыр проживает 30 семей и все занимаются земледелием.

175 гектаров земли у нас пострадало. Град все побил, все уничтожил. Чтобы засеять поле, люди кредиты брали, скот продавали. 50 гектаров хлопка пострадало. Надеемся, государство поможет нам возместить потери. Может, деньги выделят", - сказал житель села Жанадиль Есполов.

Однако в районе сообщили, что такой возможности нет.

В сельском округе Кызылкум пострадали земли 14 фермеров. У всех разный ущерб. Мы помогаем им получить минеральные удобрения со скидкой. Также договариваемся о поставке семян хлопка взамен пострадавших саженцев. Говорили и с банками, чтобы крестьянам дали льготные кредиты", - рассказал начальник отдела сельского хозяйства Жетысайского района Марат Абуов.

От града сильно пострадали и фруктовые деревья. Пока есть возможность сохранить их с помощью витаминов. Поэтому фермеры торопят чиновников, чтобы скорее спасти хоть что-то.

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