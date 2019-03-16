Туймебаев посетил КазНУ имени аль-Фараби

Алматы. 15 марта. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы прошла экспертная встреча заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана - заведующего Секретариатом АНК администрации президента Республики Казахстан Жансеита Туймебаева с учеными Межкафедрального научно-образовательного центра АНК Казахского национального университета имени аль-Фараби и членами научно-экспертной группы АНК Алматы, передает Kazakhstan Today.

В мероприятии также приняли участие ректор Казахского Национального университета имени аль-Фараби Галым Мутанов, ученые, члены научно-экспертных групп АНК, руководители кафедр Ассамблеи, эксперты в сфере межэтнических отношений.

Жансеит Туймебаев поблагодарил КазНУ за эффективное сотрудничество и проведение значимых для Ассамблеи мероприятий на базе вуза и особо отметил, что с учетом текущей повестки дня, важным является привлечение научно-экспертного состава АНК к выработке новых подходов по формированию сопричастности каждого казахстанца к процессам преобразований в стране.

Туймебаев рассказал о ключевых задачах научно-экспертного сопровождения деятельности АНК. В частности, он выделил два направления деятельности членов НЭС и НЭГ АНК в ближайшей перспективе. Прежде всего научное сообщество должно работать на опережение, прогнозировать тенденции развития событий, знать болевые точки и предупреждать негативные сценарии. Второе направление - это научно-методическое обеспечение работы АНК. Для этого нужны разработки по проблемным вопросам, научно обоснованные исследования, в том числе на базе социологических замеров.

С докладом о деятельности Межкафедрального научно-образовательного центра АНК Казахского национального университета имени аль-Фараби выступила директор центра, заведующая кафедрой политологии Г. Насимова. О проектах и ключевых направлениях в работе кафедры АНК рассказал член Научно-экспертного совета АНК, заместитель председателя Алматинского корейского культурного центра. Также с докладами выступили декан факультета философии и политологии КазНУ А. Масалимова и заместитель председателя научно-экспертной группы АНК Алматы С. Ананьева.

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