Костанай. 24 апреля. Kazakhstan Today - Тысячи семей в Костанайской области получили помощь в рамках республиканской акции BizBirgemiz, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил в ходе прямого эфира первый зампред Костанайского областного филиала партии "Nur Otan" Эльдар Кузенбаев, оказана помощь в виде продуктовых корзин и выплат из общественного фонда Birgemiz.

В рамках стартовавшей акции "BizBirgemiz" по Костанайской области оказана помощь в виде продуктовых корзин, антисептических средств 2444 нуждающимся гражданам, на сумму 33 миллиона тенге. Кроме этого, нам поступила от фонда Елбасы "BizBirgemiz" сумма 284 миллиона тенге. Это средства меценатов республики особо нуждающимся слоям населения. Мы 284 млн тенге перечислили на единовременную помощь в виде 50 тысяч тенге 5681 получателю в области ", - отметил Э. Кузенбаев.

В число получателей единовременной помощи вошли семь категорий: малообеспеченные многодетные семьи; инвалиды; участники и инвалиды Великой Отечественной войны; семьи, воспитывающие детей-инвалидов; пенсионеры, получающие минимальную пенсию; дети-сироты; труженики тыла. Списки нуждающихся сформированы органами социальной защиты.

Как отметил Э. Кузембаев, в начале мая запланирована вторая волна выплат из фонда "Birgemiz".

В ходе второй волны акцент будет сделан на те семьи, которые до этого не получали помощи. В настоящее время списки уже сформированы местными исполнительными органами. В рамках второй волны дополнительно планируется оказать помощь в размере 50 тысяч тенге 9564 нуждающимся жителям городов Костанай и Рудный", - отметил Е. Кузембаев.

В филиале партии также помогают с решением иных проблем. Общественные приемные переведены в режим работы call-центров. С начала апреля в областной филиал партии поступило около трех тысяч обращений. Около 2000 из них решены положительно.

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