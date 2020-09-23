У должника по алиментам конфисковали новый внедорожник

Нур-Султан. 22 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане у должника по алиментам изъяли внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2020 года выпуска изъяли в присутствии понятых, сотрудников департамента полиции, а также частного судебного исполнителя города Нур-Султана, сообщили в пресс-службе региональной палаты частных судебных исполнителей.

По данным ведомства, общий долг по алиментам у гражданина А. составляет 7 450 000 тенге, который он не выплачивал с 2019 года.

К сотрудникам департамента полиции должник не вышел. До изъятия автомобиля гражданин А. предъявил судебному исполнителю справку с места работы, где он получает 40 тысяч тенге.

Мы задаемся логическим вопросом: как, имея доход 40 тысяч тенге, можно приобрести автомобиль марки Toyota Land Cruiser Prado 2020 года выпуска и при этом не выплачивать алименты собственному ребенку? К сведению, такой автомобиль на рынке стоит более 28 млн тенге", - рассказывает заместитель руководителя региональной палаты ЧСИ Нур-Султана Мадина Жанасаева.

Отмечается, что после изъятия автомобиль был водворен на штрафстоянку, теперь предстоит дождаться оценки транспортного средства и выставить его на аукцион.

Тем самым в первую очередь должник сможет рассчитаться с долгами перед своим ребенком. Хочется напомнить о том, что за алименты перед ребенком несет ответственность должник. Оплачивайте свои долги и алименты вовремя, во избежание таких ситуаций", - заключила Мадина Жанасаева.

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