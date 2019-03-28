У Геннадия Головкина родился третий ребенок

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - У известного казахстанского боксера Геннадия Головкина и его жены Алины родился третий ребенок, передает Kazakhstan Today.





О прибавлении в семье спортсмена сообщила Казахстанская федерация бокса.





Казахстанская федерация бокса поздравляет Геннадия Головкина с рождением сына! Желаем Геннадию и всей его семье крепкого здоровья и семейного благополучия!", - говорится в сообщении федерации.





Напомним, это третий ребенок в семье Геннадия и Алины. Супруги воспитывают десятилетнего сына и дочь, которой в этом году исполнится два года.





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