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У Геннадия Головкина родился третий ребенок

18.01.2019, 18:23 8469
Астана. 18 января. Kazakhstan Today - У известного казахстанского боксера Геннадия Головкина и его жены Алины родился третий ребенок, передает Kazakhstan Today.

О прибавлении в семье спортсмена сообщила Казахстанская федерация бокса.

Казахстанская федерация бокса поздравляет Геннадия Головкина с рождением сына! Желаем Геннадию и всей его семье крепкого здоровья и семейного благополучия!", - говорится в сообщении федерации.


Напомним, это третий ребенок в семье Геннадия и Алины. Супруги воспитывают десятилетнего сына и дочь, которой в этом году исполнится два года.

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