У стрелка в Актау изъяли автомат и пистолет с винтовкой

Актау. 19 апреля. Kazakhstan Today - Полиция Мангистауской области изъяла у стрелявшего из окна квартиры в Актау мужчины автомат и пистолет с винтовкой, передает Kazakhstan Today.

Ранее в Instagram появился видеоролик, который вызвал бурю негодований в социальных сетях. На кадрах ролика видно, как мужчина стреляет из автомата из окна квартиры в Актау одиночными выстрелами, а затем начинает вести огонь очередями, пишет Lada.kz

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, данный инцидент произошел 16 апреля, в 21.45, в 32-Б микрорайоне.

Следственно-розыскная группа в ходе обыска квартиры обнаружила и изъяла охолощенный автомат Калашникова, пистолет Макарова со световым и звуковым сопровождением, и пневматическую винтовку.

Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 287 УК РК. Проводится досудебное расследование. Наказание предусматривает штраф в размере до 5000 месячных расчетных показателей (МРП), либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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