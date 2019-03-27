Убившие более 100 сайгаков браконьеры задержаны (ВИДЕО)

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Убившие более сотни сайгаков в Карагандинской и Акмолинской областях браконьеры задержаны, передает Kazakhstan Today.

"По подозрению в массовом отстреле сайгаков сотрудниками полиции задержана группа лиц, в том числе инспектора РГКП "Охотзоопром" Министерства сельского хозяйства", - проинформировали в пресс-службе Министерства внутренних дел РК.

В отношении подозреваемых судом санкционирована мера пресечения "Содержание под стражей". В ходе обысков по месту жительства подозреваемых изъяты орудия преступления, а также рога сайгаков. Расследование продолжается.

Как сообщили в ведомстве, 17 марта в Акмолинской и Карагандинской областях было обнаружено более сотни туш сайгаков с отпиленными рогами. По данным фактам было начато досудебное расследование и создана специальная следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников, работников природоохранной полиции и кинологов.





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